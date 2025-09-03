WATWING¡¢È¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¿·¥¢¡¼¼Ì²ò¶Ø
WATWING¤¬¡¢3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿EP¡ØuNi¡Ù°ÊÍè¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖKEEP IT GOING ON¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï80¡Á90Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ÈÄ·¤Í¤ë¥°¥ë¡¼¥ô¡¢·Ú²÷¤Ê¥·¥ó¥»¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÌöÆ°´¶¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¡£
²Î»ì¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦gb¤¬Ã´Åö¡£ÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤È´¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë»ÑÀª¡×¤òÉ½¸½¡£ÀÚ¤Ê¤µ¤äÑ³¤µ¤òÂÓ¤Ó¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤â½Å¤Ê¤ê¡¢WATWING¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÏYouTube¤Ë¤Æ9·î5Æü21»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê¡£ÍâÆü9·î6Æü¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãWATWING LIVE TOUR 2025 ¡Èhonest¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¤À¡£
◼︎¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖKEEP IT GOING ON¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯ https://watwing.lnk.to/KEEPITGOINGON
◼︎Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
¡ãWATWING LIVE TOUR 2025 ¡Èhonest¡É¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://watwing.com/feature/Tour2025¡¡
2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)
¼¯»ùÅç¡¦⿅»ùÅçCAPARVO HALL
2025Ç¯9·î7Æü(Æü)
Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬DRUM LOGOS
2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)
´ä¼ê¡¦À¹²¬CLUBCHANGE WAVE
2025Ç¯9·î14Æü(Æü)
µÜ¾ë¡¦ÀçÂædarwin
2025Ç¯9·î15Æü(·î½Ë)
Ä¹Ìî¡¦⻑Ìî¥¸¥ã¥ó¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹
2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)
ËÌ³¤Æ»¡¦cubegarden
2025Ç¯9·î23Æü(²Ð½Ë)
ÆàÎÉ¡¦EVANS CASTLE HALL
2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)
²¬»³¡¦²¬⼭YEBISU YA PRO
2025Ç¯9·î28Æü(Æü)
´ôÉì¡¦´ô⾩ clubG
2025Ç¯10·î3Æü(¶â)
ÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕ Çð ¥Ñ¥ë¡¼¥¶
2025Ç¯10·î5Æü(Æü)
Ê¡Åç¡¦·´⼭Hip Shot Japan
2025Ç¯10·î12Æü(Æü)
ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK(ºë⽟)
2025Ç¯10·î13Æü(·î½Ë)
ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA(ÀÅ²¬)
2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)
Ê¼¸Ë¡¦¿À⼾Harbor Studio
2025Ç¯10·î19Æü(Æü)
µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
2025Ç¯10·î24Æü(¶â)
°¦ÃÎ¡¦¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó
2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)
¿ÀÆàÀî¡¦SUPERNOVA KAWASAKI
2025Ç¯10·î26Æü(Æü)
¿·³ã¡¦¿·³ã LOTS
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)
ÆÊÌÚ¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK(±§ÅÔµÜ)
2025Ç¯11·î3Æü(·î½Ë)
°ñ¾ë¡¦mitoLIGHT HOUSE(°ñ¾ë)
2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)
¹Åç¡¦¹ÅçLIVE VANQUISH
¡ãWATWING LIVE TOUR 2025¡Öhonest¡×¡ÁSpecial Edition¡Á&The Final¡ä
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)
°¦ÃÎ¡¦Lives NAGOYA
2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)
Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch
2025Ç¯12·î28Æü(Æü)
Åìµþ¡¦Ë½§PIT
2026Ç¯4·î12Æü(Æü)
Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡WATWING ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡WATWING ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡WATWING ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡WATWING ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube