WANDS、全国ホールツアー＜TIME STEW＞よりファイナル公演を全曲完全収録して映像作品化リリース決定
WANDS第5期史上最大規模となった今春開催の全国ホールツアー＜WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜＞が、11月19日にBlu-ray化リリースされることが決定した。
最新アルバム『TIME STEW』を冠したツアータイトル通り、WANDS新旧の名曲や人気曲を溶け合わせたセットリストで、今のWANDSサウンドを圧倒的なクオリティーで示した同ツアーは、全9会場を熱狂の渦に巻き込んだ。
そのツアーから、5月30日に東京ガーデンシアターで行われたファイナル公演を全曲完全収録。さらに特典映像として大阪公演のアンコール日替わり曲「Burning Free」、約40分におよぶ貴重なドキュメンタリー映像を収録した。そして臨場感あふれるライブ写真を収めた豪華フォトブックレットも封入されるなど、まさに永久保存の1枚として届けられる。
■Live Blu-ray『WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜』
2025年11月19日発売
GZXD-8005 \7,000＋税
▼収録曲
01 天使になんてなれなかった [WANDS第5期ver.]
02 RAISE INSIGHT
03 恋せよ乙女
04 GET CHANCE GET GROW
05 官能SADISTICに濡れて
06 FLOWER [WANDS第5期ver.]
07 We Will Never Give Up
08 honey
09 YURA YURA
10 WONDER STORY
11 Shooting star
12 リフレイン
13 アイリメンバーU
14 メドレー もっと強く抱きしめたなら [WANDS第5期ver.]〜時の扉 [WANDS第5期ver.]〜愛を語るより口づけをかわそう[WANDS第5期ver.]
15 世界が終るまでは… [WANDS第5期ver.]
16 大胆
encore
en1 真っ赤なLip
en2 世界中の誰よりきっと［WANDS第5期ver.］
en3 WE ALL NEED LOVE
▼特典映像
・Burning Free [from WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜 at OSAKA]
・Documentary
●封入特典：ライブフォトブックレット
詳細：https://wands-official.jp/news/20250903.html
