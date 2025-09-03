THE ORAL CIGARETTES¡¢¡ãAlterGeist0000¡ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬LIVE Blu-ray²½
THE ORAL CIGARETTES¤¬¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡ä¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿LIVE Blu-ray¤ò12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAlterGeist0000¡Ù¤ò·È¤¨¡¢2025Ç¯4·î¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÈÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³Æ2Æü´Ö³«ºÅ¡£ÁíÆ°°÷¿ô¤ÏÌó4Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï4·î19Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÌÖÍå¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤È°ìÂÎ´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËÜºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¸ø±é¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î±é½Ð±ÇÁü¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü¤ò´Þ¤à3»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ë²ÚÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¹ë²ÚÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Æ½¤¤Ë¤è¤ëÁ´40¥Ú¡¼¥¸¤ÎZINE¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜºîÉÊ¤Ï¼õÃí¼õÉÕ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¥«¥¿¥í¥°¤À¡£¤µ¤é¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¹ë²ÚÈ×¤Ï¼õÉÕ¿ô¤Ë¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¤Ç¤âÍ½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¢£LIVE Blu-ray¡ØAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)È¯Çä
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê¹ë²ÚÈ×¡ÊÉÊÈÖ¡§BRXP-00058¡Ë
¹ë²ÚÆÃ¼ìBOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
²Á³Ê¡§11,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¦Blu-ray DISC
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°ÍÑ NeSTREAM LIVE¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¹ë²ÚÆÃÅµ
¡¦¹ë²ÚÆÃ¼ìBOX¡Ê27 x 20 x 6cm¡Ë
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥°(23 x 36cm)
¡¦ZINE(40¥Ú¡¼¥¸¡¿B5¡¿¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¡¿¸ÂÄêÊÔ½¸)
¡öÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥·¥ó¥×¥ëÈ×¡ÊÉÊÈÖ¡§BRXP-00059¡Ë
²Á³Ê¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¦Blu-ray DISC
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°ÍÑ NeSTREAM LIVE¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¨FC²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÊÎ¾·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡ã¼õÉÕ´ü´Ö¡ä
FCÀè¹Ô¼õÉÕ¡§9·î3Æü(¿å)19:00¡Á9·î14Æü(Æü)23:59
¢¨¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¤ËFC¤ËÆþ²ñ¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ°ì¼¡¼õÉÕ¡§9·î15Æü(·î)12:00¡Á9·î23Æü(²Ð)23:59
°ìÈÌºÇ½ª¼õÉÕ¡§10·î6Æü(·î)12:00¡Á10·î19Æü(Æü)23:59
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://theoralcigarettes.com/feature/altergeist0000arenatour2025_release
¢¨THE ORAL CIGARETTES OFFICIAL WEB SHOP¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¹ë²ÚÈ×¤ÏÁ´¤Æ¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¹ë²ÚÈ×¡¢¥·¥ó¥×¥ëÈ×¤È¤â¤Ë¼õÃí¼õÉÕ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¥«¥¿¥í¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õÉÕ´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜºîÉÊ¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤Ï¡¢º£¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤Î°ìÉôËô¤ÏÁ´ÊÔ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÊüÁ÷¤ª¤è¤ÓYouTube¤Ê¤É¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚBlu-ray DISC ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
¡ãËÜÊÔ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡ä
2025.4.19 ¡ØAlterGeist0000 ARENA TOUR 2025¡ÙÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Û¤«
Opening
1.Bitch!!
2.DIKIDANDAN
3.BUG
4.BLACK MEMORY feat.HYDE
5.¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ç¸íËâ²½¤µ¤Ê¤¤¤Ç
6.OD
7.SODA
8.GET BACK
9.UNDER and OVER
10.½¥
11.A-E-U-I
12.PSYCHOPATH
13.Savior Of My Life
14.¶¸Íð Hey Kids!!
15.¥«¥ó¥¿¥ó¥Ê¥³¥È feat.SKY-HI (4/13 ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é)
16.DUNK feat.Masato (coldrain)¡¡
17.Red Criminal
18.5150
19.See you again
Encore.YELLOW
¡ãÆÃÅµ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡ä¶Ê½çÌ¤Äê
BLACK MEMORY feat.Hiro (MY FIRST STORY) (4/13 ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é)
ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ê±³ (4/18 Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é)
What you want (4/18 Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é)
ENEMY feat.Kamui (4/18 Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é)
µ¤¤Å¤±¤èBaby (4/12 ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é)
Naked (4/12 ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é)
¡ãÆÃÅµ±é½Ð±ÇÁü¡ä
¡¦VFX for the show
¡¡¡ÖOpening¡×
¡¡¡ÖBitch!!¡×
¡¡¡ÖDIKIDANDAN¡×
¡¡¡ÖOD¡×
¡¡¡ÖNaked¡×
¡¡¡ÖSavior Of My Life¡×
¡¡¡ÖRed Criminal¡×
¡¡¡ÖSee you again¡×
¡ãÆÃÅµ¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¡ä
¡¦Off-shot movie
¢£¡ãALL MY LIFE TOUR 2025¡ä
2025Ç¯
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛZepp Osaka Bayside w/coldrain¡¡¡öSOLDOUT
9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú¹Åç¡ÛBLUE LIVE¹Åç w/SPARK!!SOUND!!SHOW!!¡¡ ¡öSOLDOUT
10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡ÛSENDAI GIGS w/go!go!vanillas¡¡¡öSOLDOUT
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda w/SCANDAL¡¡¡öSOLDOUT
10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka w/The BONEZ¡¡¡öSOLDOUT
10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛZepp Sapporo w/HEY-SMITH
11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛCOMTEC PORTBASE w/SiM¡¡¡öSOLDOUT
¢£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOVERNIGHT¡×
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§https://oral.lnk.to/OVERNIGHTPR
¢¡THE ORAL CIGARETTES¡ÖOVERNIGHT¡× X TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡ÙSpotify Canvas¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
THE ORAL CIGARETTES¡ÖOVERNIGHT¡×¤ÎSpotify Canvas¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ÖÅí¸»°Åµ´¡×¡Ùµ´µ¡´Ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬8/1¤«¤é10/3¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¡£Æ±´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖOVERNIGHT¡×¤òSpotify¤Ë¤ÆºÆÀ¸¤·¡¢³Ú¶Ê¤òX¤â¤·¤¯¤ÏInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥ª¡¼¥é¥ë_OVERNIGHT¡×¡Ö#Åí¸»°Åµ´¥ª¡¼¥é¥ë¥³¥é¥Ü¡×¤Î2¤Ä¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î´¶ÁÛ¤È¤È¤â¤Ë¥·¥§¥¢¤·¡¢±þÊç¤·¤¿Êý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç°Ê²¼¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡û¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊÆâÍÆ
¡A¾Þ15Ì¾ÍÍ¡§TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨6/21³«ºÅTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅí¸»°Åµ´¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢»þ¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢B¾Þ15Ì¾ÍÍ¡§¡ÖOVERNIGHT¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê¥µ¥¤¥º¡§50mm¡ß50mm¡Ë¡¡
¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ò¤ªÁª¤ÓÄº¤¡¢¤´±þÊçÄº¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Canvas¤Ï¡¢Spotify¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç³Ú¶Ê¤òºÆÀ¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÃ»¤¤¥ë¡¼¥×±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¢¨Canvas¤Ï¤ª»ý¤Á¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤¿¾å¤Ç¤Þ¤¿¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¡ÖOVERNIGHT¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://theoralcigarettes.com/feature/overnight
