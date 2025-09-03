メ～テレ（名古屋テレビ）

愛知県瀬戸市出身の藤井聡太七冠が2年ぶりの海外対局です。4日にシンガポールで開幕する将棋の王座戦を前に、意気込みを語りました。

3日にシンガポールに到着した藤井七冠と挑戦者の伊藤匠叡王。

会場のホテルでは、対局を前に準備が大詰めを迎えていました。

対局とあわせて注目される「勝負めし」と「おやつ」のメニューは…。

「私たちは多くの議論を重ね、対局者の好みを知ろうとしました。一方で地元料理もふるまいたくて、チキンライスやラクサ、タラのスープビーフンを用意しています」（アマラ・サンクチュアリ・セントーサ アンソニー・リム総支配人）

準備は3カ月前から始める気合いの入れよう。

将棋は「頭を使う」ということで、糖分の補給にシンガポールの甘いスイーツも提供予定です。

3日午後3時(日本時間)から、2人が会見に臨みました。

2人の対局は、8タイトルを独占していた藤井七冠から伊藤叡王がタイトルを奪った去年6月以来となります。

「(伊藤叡王とは)タイトル戦で3度対戦して、対局を通して強さをよく感じていますし、最近の対局を見ているとさらに手厚さと鋭さを増している」（藤井七冠）

「自分にとって2冠を目指すところになりますが、1年間で自分が成長できたところをぶつけられたらと思っています」（伊藤叡王）

会見後には検分を行った藤井七冠と伊藤叡王。4日の第1局は日本時間の午前10時から始まり、その日のうちに勝負が決まる見通しです。