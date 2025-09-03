手を使わずに脱ぎ履きできる「優秀ローファー」→【ZARA】に売ってた！（歓喜）

クラシック回帰の流れから、きちんと感のあるアイテムが人気を集めている今。シューズを新調するなら、足元から品の良さをまとえそうなローファーをチェックしてみて。きれい見えも快適さも重視したい大人女性には【ZARA（ザラ）】から登場した、ミュールタイプがおすすめです。

リッチな雰囲気で大人っぽい足元に

【ZARA】「チャンキーソール ミュールローファー」\5,990（税込）

リッチな光沢のあるレザー調素材のローファー。スリットに挟んだコインの装飾が映えて、足元から大人っぽさをまとえそうです。タッセルディテールも、華やかなアクセントになるはず。きちんと感がありながら、ミュールタイプなので楽に脱ぎ履きできるのが嬉しいポイント。きれいめのコーデのほか、ジーンズやスウェットパンツなどを使ったラフなスタイルに、引き締め役として投入するのもおすすめ。

存在感バツグン！ ボリュームたっぷりなローファー

【ZARA】「チャンキーソールミュールローファー」\7,990（税込）

エッジのきいたチャンキーソールで、辛口な足元に仕上げてくれるローファー。たっぷりとボリュームのあるソールがコーデのアクセントになり、スタイルアップも期待できそう。甘めのワンピースやスカートスタイルに投入しても、大人ムードに引き寄せてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M