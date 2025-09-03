１３日開幕の東京世界陸上に出場する、いずれもミズノ所属で男子２００メートルの飯塚翔太、４００メートルの佐藤風雅、やり投げのディーン元気が３日、オンライン取材に応じた。

佐藤は７月の日本選手権で失格も、訂正され優勝。３大会連続で代表入りとなり、「さまざまな経緯があったが、今は競技に集中して切り替えられている。いただいた裁定は素直に受け止めている。メンタルの低下はない」と大舞台への気持ちを語った。

目標には４４秒台マークと決勝進出を掲げた。昨夏のパリ五輪は後半に失速して予選敗退。シーズン前には「スピードアップから逃げちゃいけない」とトレーニングを重ねた。４×４００メートルリレーにもメンバー入りし、パリ五輪６位の雪辱に燃える。

自国開催への思いも強い。これまでの世界選手権では「いい記録を出したときに地鳴りがした」と振り返り、「自分の国でそれができたら、どれだけ気持ちいいんだろうと想像してやってきた」と心待ちにしている。「今年こそ日本記録（４４秒７７）を見せたい」と意気込む２９歳が、大歓声の前で好記録をたたき出す。

◇佐藤を巡る再審議の経過

▽７月６日 失格。

▽８月１９日 ミズノからの問い合わせを受け事実確認を実施。審判長は画像などの資料をもとに失格理由の「１歩（回）完全に踏み越えた」を取り消し、「２歩ラインを踏んだ」に変更。

▽同２０日 「２歩ラインを踏んだ」との失格理由について、抗議手続きで触れられていなかったことから、改めて抗議を受け付けることをミズノへ通告。

▽同２１日 ミズノからの新たな抗議を受理したが、審判長が「２歩ラインを踏んだ」との失格裁定を改めて維持。ミズノが上訴申立書を提出。

▽同２２日 ジュリー（上訴審判員）が審議し「２歩ラインを踏んだことによる失格」の裁定を棄却。

▽同２３日 他の選手らから抗議の場を設け、審判長は改めて失格の取り消しを変更しないとした。ジュリーは審判長の裁定を支持。裁定を受け、ＷＡ（世界陸連）へ記録変更を提出。

▽同２４日 ＷＡ公式サイトで訂正を確認。

▽同２５日 訂正を発表。