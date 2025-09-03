ME:I・KOKONA、ツアー中で体柔らかくする宣言も「サボってました…」 アンコール公演でリベンジへ
11人組ガールズグループのME:Iが3日、都内で1st ALBUM『WHO I AM』リリース記念SHOWCASEを開催した。
イベントでは、オフショットを交えながら今夏のアリーナツアーを振り返ることに。最初の会場だった長野公演はSHIZUKUが担当で、公開した写真はストレッチするKOKONAだった。体が固いKOKONAは「最終日までに体を柔らかくする」と宣言していたそうで、SHIZUKUは「ちゃんと柔らかくなるのか、と。ストレッチを手伝った」と裏話。最終公演で“結果報告”の写真撮影を行い公開された。スクリーンに映し出された写真を見たメンバーたちは「固くなってない？」「佐々木さん？」と苦笑い。「お風呂に入った後が1番やらかい」と豪語もしていたことをバラされたKOKONAは「正直に言うとサボってました…」と認めて笑いが起きていた。
『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』として12月13日、14日の2日間にわたって、東京・有明アリーナで追加公演を開催することも発表されている。KOKONAは「アンコール公演までに！」と約束した。はたして結果はどうなるのか。要注目だ。
本作は、ME:Iがこれまでの音楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、ME:Iというグループの方向性を示す唯一無二のアルバムとなっている。幅広いジャンルの楽曲をME:Iらしく表現し、ツアーを経て成長したパフォーマンスも注目ポイントとなっている。
この日は、対象オンラインショップの予約者から抽選で選ばれたファンを招待。アルバムタイトル曲の「THIS IS ME:I」、収録曲の「キラキラ」を披露した。イベントでは、『WHO I AM』がオリコンデイリーアルバムランキング1位の獲得を発表。YOU:ME（ファンネーム）は歓喜の声を上げていた。
