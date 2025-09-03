最新トレランシューズ「S/LAB PULSAR 4」でサロモンの最新技術を体感しよう！

整地されていない自然のフィールドを走るトレイルランニングには足元をしっかりとサポートする優れたトレランシューズが必須です。

そんなトレランを愛するランナーから支持されるSalomon（サロモン）の「S／LAB PULSAR」シリーズより、最新作「S／LAB PULSAR 4（エスラボ パルサー フォー）」（2万9700円）がリリースされました。

高い衝撃吸収力と反発性、安定性を兼ね備え、前モデルよりもグリップ力をアップさせたアウトソールを搭載。トゥーボックスも広げてフィット感もアップデートしています。

大きな特徴は新たに採用した2層構造のミッドソール。高い衝撃吸収性と安定性を備えるOptiFOAM+（オプティフォームプラス）と反発性に優れたOptiFOAM（オプティフォーム）という2つの異なるフォームを組み合わせ、OptiFOAMを内と外側部に垂直に立ち上がらせる構造によって横ブレを低減しつつ高い推進力を発揮します。

ロードランニングシューズからインスパイアされたスプーン形状を取り入れることによりカーボンプレートを使わずに高い推進力と反発力を実現。

あらゆるコンディションの路面でグリップ力を発揮するAll Terrain Contagrip（オールテレインコンタグリップ）を搭載し、前モデルよりもグリップ力がアップしています。

また、アッパーには前モデルと同じく高い耐久性と通気性を備えるMATRYX（マトリックス）素材を採用。アウトソールの接地面を拡大することでフィット感も向上させています。

シューズ内部はタンの両端から足底までメッシュ素材のインナーフィットスリーブを配すことで足を正しい位置にホールドし、優れたフィット感をもたらすEndoFit構造を採用。

アッパー上には靴ひもを結ぶ必要のないQuicklaceレーシングシステムを収納できるポケットも備えています。

カラーはFIERY RED／VANILLA ICE／ANDORRAの1色でサイズは22.5-31.0cm展開。レースで好記録を狙う上級者だけでなく初心者にも扱いやすい万能なシューズはオールラウンドに活躍してくれそうです。

