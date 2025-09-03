ルーキーで初表彰台のハジャー “リタイヤデビュー”からの偉業に伊メディアも歓喜 一方でレッドブル昇格は「有望な軌跡を狂わせかねない」
快進撃を続けるハジャー。ルーキーイヤーで表彰台をモノにした(C)Getty Images
F1第15戦オランダGPでルーキーが大仕事をやってのけた。レーシングブルズのアイザック・ハジャーが4番グリッドからスタートし、決勝では3位に入り自身初の表彰台を獲得。堂々たる走りを披露し、今回のレースにおける主役の1人となった。
【画像】ストロールが激怒した角田の走り 決定的瞬間をチェック
幾度となくセーフティカーが出る波乱のレースとなったオランダGPで、ハジャーは終始、上位で周回を重ねた。フェラーリ、メルセデスとのポジション争いでも優位に立ち続け、レース運びでも大きなミスの無いまま、3位でチェッカーを受けた。予選での好タイムもこの結果に繋がったことは言うまでも無く、まさに、今季最高のパフォーマンスをみせた週末となった。
ハジャーはデビューレースとなった今季開幕戦、3月のオーストラリアGPで予選11番手グリッドを獲得しながらも、フォーメーションラップでクラッシュしスタート前にリタイアという失意を味わっている。そこから各GPを走る中で着実に経験を積み、夏の終わりには初めてポディウムに登るまでに成長を遂げた。
15戦を終えての結果から、かねてより囁かれてきた来季でのレッドブル昇格の議論もさらに熱を帯びることは間違いない。だが、やはり若武者のトップチーム入りについては、慎重な意見も伝えられている。
イタリアメディア『FORMULACRITICA』では、ハジャーの今季を振り返っており、「わずか数か月の間に、このフランス人はメルボルンでのデビュー失敗による絶望を、ザントフォールトでの初表彰台という歓喜へと変えてみせた」などと称えている。
さらに、「フェラーリ勢やランド・ノリスのリタイアという特殊要因だけでなく、競争力あるペースを保ち続けた彼自身の力によるものだった」とオランダGPでのパフォーマンスを強調する一方で、レッドブル昇格については冷静な指摘も。同メディアは、「トップカテゴリーでの急速な台頭は、より複雑な問いを呼び起こす。果たして、彼のキャリアをこれ以上加速させることは賢明なのか」などと問いかけ、さらに、「パドック内ですでに囁かれている『将来のレッドブル入り』という可能性は、真の飛躍を意味するかもしれないが、一方で有望な軌跡を狂わせかねない危険な罠にもなり得る」と訴える。
加えて、今季、発揮されているハジャーの高いポテンシャルを認めつつも、「最大の課題は、速さを維持することだけではなく、自身のキャリアの『適切なタイミング』を見極めることにある」と分析。その上で、以下の様に説き、ルーキーの未来を占っている。
「レッドブルが育成ドライバーにとって究極の夢であるのは間違いない。だが、要求の厳しい環境で身を焼かれる危険も現実として存在する。そして時には、若き才能にとって『待つこと』こそが勝利に等しい価値を持つのだ」
さまざまな意見が上がる中でも、ハジャーはトップチームに相応しい資質を示したことは間違いない。果たして近い将来、多くのドライバーが苦難に直面してきたレッドブルのシートに20歳が座ることになるのだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]