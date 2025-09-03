2025年9月4日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
今日はおうち時間楽しむと運気アップ。買い物や掃除にもツキあり！
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人をすぐ信じすぎないよう注意。「お人よし」は返上しよう。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
多忙な1日。イライラして仏頂面にならないよう注意して。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
人に尽くすと◎。やがて自分に返ってくるので積極的に。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
お出掛け前にニュースをチェック。1日を有意義に過ごせそう。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
友人とのおしゃべりに収穫あり。異性の友達を誘ってみて。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
集まりの幹事役を引き受けよう。信頼度が一気にアップ！
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
人間関係が乱れやすい日。人を避けず、上手に付き合おう。
4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
心を込めた言葉を伝えよう。人を説得することができるはず。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
独立心が幸運のカギ。人に頼らず、自分のことは自分で。
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
当たって砕けろの精神で挑めば、何事もクリアできる吉日に！
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
強運日。大胆な勝負に出れば勝ち組になれること確実。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)