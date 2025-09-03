好き＆行ってみたい「東京都のお月見スポット」ランキング！ 2位「東京スカイツリー」、1位は？
9月に入り、十五夜や中秋の名月を楽しむ「お月見」の計画を立てる人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、8月29日〜9月1日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、関東地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、「東京都のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「高層から夜景や車のライトが繋がっている様子と月のコラボレーションをみたいから」（30代女性／埼玉県）、「高さがあるので月がよく見えそう。夜景と一緒に楽しめるのも魅力です」（50代女性／兵庫県）、「スカイツリーに登って高いところからお月見してみたいので」（30代女性／茨城県）、「日本百名月に指定されていて、展望台から見えるお月見と東京の夜景は一見の価値があります」（60代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「手軽に行けて東京の夜景もきれいに見える」（50代男性／神奈川県）、「自然の中で都心から比較的アクセスしやすく、標高があるため夜空が広く見える点が魅力です。昼間は登山を楽しみ、夜は澄んだ空気の中で月を眺められるのも特別感があります。街の明かりから程よく離れており、静かな雰囲気でお月見を堪能できそうだと思い選びました」（20代男性／静岡県）、「街明かりなどもなく綺麗に見える」（30代女性／東京都）、「紅葉がとても綺麗で、リフトで上り下りできるので、手軽の遊びに行けそうだと思う」（20代男性／宮崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：東京スカイツリー／63票「東京スカイツリー」は、地上634mの高さを誇る超高層タワーです。350mの天望デッキと、450mの天望回廊「スカイウォーク」からは、都心の風景を一望できます。スカイツリータウンの広場や隅田川沿いでは、ライトアップされたタワーと満月を楽しむ風情あるお月見も魅力の1つ。屋形船から眺めるスカイツリーと中秋の名月は、東京ならではの特別な体験です。
1位：高尾山／73票標高599mの高尾山は、ケーブルカーで手軽にアクセスできる、夜景と月見の名所です。秋には赤や黄色に染まる紅葉の中を登りながら、「かすみ台展望台」などから満月と東京の夜景を一望するひとときは、格別の風情があります。ナイトハイクでは、月明かりと街の灯りが織りなす幻想的な光景が楽しめ、カップルや家族連れにも人気です。
