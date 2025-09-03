チームケンズ、山梨でアクアスロン大会開催　挑戦と達成感を次世代へ

参加者の表情には充実感が見えた。手をつないでゴールするシーンも(C)AKIHIKO HARIMOTO

トライアスロンの普及に長年取り組む「チームケンズ」が8月30日、山梨県甲府市の小瀬スポーツ公園で「チームケンズカップアクアスロン大会in山梨・小瀬スポーツ公園 2025」を開催した。アクアスロンは「水泳＋ランニング」で構成され、トライアスロンの登竜門とも呼ばれる競技。この日は子どもから大人まで幅広い世代150人が参加し、全員が笑顔でフィニッシュラインを駆け抜けた。

当日は厳しい暑さの中、それをはね返すかのように選手たちはそれぞれのカテゴリーで力走を披露した。小学生低学年から一般の部まで、世代やレベルに応じた種目が設けられ、沿道では家族連れの観客が選手たちを見守った。スイムでは水しぶきが一斉に上がり、プールサイドからの声援が響く。ランの部では、親子で並走する姿や仲間と肩を並べてゴールへ駆け込む姿が印象的で、達成感に満ちた表情が随所に見られた。

ゴールゲートをくぐった子どもが両手を広げて歓喜を表すシーンでは、会場が拍手と歓声に包まれた。親子で手を取り合いフィニッシュする光景もあり、競技の枠を超えて「挑戦する心」「諦めない強さ」「達成感の喜び」が共有された一日となった。