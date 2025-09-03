

左から：スッキーリ！ トイレ用 秋めく森でフィグティーを、スッキーリ！ お部屋用 秋めく森でフィグティーを、スッキーリエア！ トイレ用

アース製薬は、9月1日に、消臭芳香剤「スッキーリ！ 秋めく森でフィグティーを」を数量限定で発売した。

近年、若年層を中心に「フィグ（いちじく）」を使用したスイーツが人気を集めており、香りの市場でも「フィグ」をテーマとした香水が有名ブランドから多数発売されるなど、「フィグ」に注目が集まっている。アース製薬は、この話題の「フィグ」と根強い人気のティーを組み合わせ、「秋めく森でフィグティーを」というコンセプトのもと、心地よい香りの空間を届ける。秋にぴったりの「ほのかな甘みとあたたかみのあるフィグティーの香り」で、心穏やかな空間を演出する。

「スッキーリ！」は、独自の「逆さボトル」を採用した消臭芳香剤ブランド。重力で消臭芳香液が上から下へと落ちるため、液残りせず、最後の1滴まで消臭効果と香りが続く。また、「スッキーリ！」ブランドのスプレータイプである「スッキーリエア！」は、パワー噴射でトイレのイヤなニオイを瞬時に消臭し、さわやかな香りを広げる。さらに、除菌成分イソプロピルメチルフェノール（IPMP）配合で、便器内の除菌も可能とのこと（便器内の薬液がかかった範囲を除菌。すべての菌を除菌するわけではない）。2016年の発売以降、その効果の持続性で多くの消費者から好評を得ている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月1日（月）

アース製薬＝https://corp.earth.jp