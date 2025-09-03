大谷翔平の46号が空砲に…ドジャースが「またもがっかりさせられる負け方だ」地元記者は落胆 勝率5割を下回るチームに「過去14戦で4勝10敗」
(C)Getty Images
またしても痛い敗戦だ。
現地時間9月2日、ドジャースの大谷翔平は、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に「1番・DH」として先発出場し、1-4の3点ビハインドで迎えた3回に7戦ぶりとなる46号ソロを放つなど、5打数3安打2打点、1得点と躍動。しかし、どこか精彩を欠くチームは、乱打戦の末に7-9で競り負けた。
【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチ
初回に先発クレイトン・カーショーが4失点を喫すると、2〜4回の毎回得点で同点に追いついたドジャース。しかし6回は、2番手エドガルド・エンリケスがパイレーツ打線につかまり、一挙3失点…。直後に2点を返すが、以降もパイレーツに追加点を献上し、そのままカード初戦を落とした。なかなか攻守の歯車が噛み合わない。
この戦いぶりには、SNS上からも辛辣な反応が少なくない。その中で地元テレビ局『NBC Los Angeles』のマイケル・J・ドゥアルテ記者は、自身のXを更新。「またも平凡なチームを相手にがっかりさせられる負け方だ。得点数でMLB最下位のパイレーツを相手に9点も取らせてしまった」と嘆きを綴っている。
さらに、地元紙『Los Angeles Times』のジャック・ハリス記者は、「ドジャースが序盤の4点ビハインドから追いつくも、終盤パイレーツのペースについていくことができなかった」ともどかしい試合内容をレポート。「勝率5割を下回っているチームとの過去14試合は、これで4勝10敗だ」と不本意なデータを伝えていた。
ナ・リーグ西地区の単独首位を走っているドジャースだが、この日は、2位パドレスも敗れたため、ゲーム差は「2.5」のまま。3日のカード第2戦は、投手・大谷が今季12度目の先発予定だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]