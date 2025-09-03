亀田製菓は、「180g 整えるおかゆ」（以下、「整えるおかゆ」）を9月1日から全国のスーパーマーケット、ドラッグストアで発売する。

亀田製菓はライスイノベーションカンパニーとして、お米の恵みを美味しさ・健康・感動という価値に磨き上げ、健やかなライフスタイルに貢献することを存在意義としている。亀田製菓のお米総合研究所では、長年おかゆ商品の研究開発に取り組んでいる。今回、お米の加工技術を生かし、水分補給をサポートする機能とふっくら釜炊きの美味しさを兼ね備えた「整えるおかゆ」を新発売する。

汗をかく暑い夏や体調を崩しがちな季節の変わり目は、カラダから水分が失われてしまうことがよくある。失われた水分を素早く吸収するには、水分と電解質のバランスが大切だ。「整えるおかゆ」は、電解質であるナトリウムとカリウムを配合し、エネルギーとともに水分の補給もできる商品となっている。汗をかいた時やカラダをいたわりたい時におすすめ。

亀田製菓独自の製法によってふっくらした食感を実現した。うすしお味で、温めずにそのままでもおいしく食べられる。

［小売価格］198円前後（税別）

［発売日］9月1日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp