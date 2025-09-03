吉野家は、9月1日から全国の吉野家店舗（一部店舗では実施していない）で東京・大久保の超人気店「SPICY CURRY 魯珈」が監修した「牛魯肉飯（ギュウルーローハン）」と「肉だく牛魯肉飯」を販売した。また、1月に好評を得た「牛魯珈カレー（ギュウロカカレー）」も同日から販売している（すべて数量限定販売）。

「魯肉飯（ルーローハン）」を、人気スパイスカレー店「魯珈（ろか）」監修のもと、吉野家ならではのスタイルにアレンジした。秘伝のたれで煮込んだ牛煮肉と、八角や五香粉（ごこうふん）の香りをきかせた本格的な魯肉を提供する。

スパイスの香りが立ち上る一方で、食べやすい甘辛い味付けに仕上げており、誰でも親しみやすく、また食べたくなる味わいを楽しめる。

そのままでも美味しく食べられるが、牛煮肉と魯肉をまぜることで、相性抜群の一体感が生まれ、半熟玉子を絡めて食べることで“三度うまい”を体験できる。

「SPICY CURRY 魯珈」は、東京・大久保にある本格カレーと魯肉飯のお店。2016年12月にオープンして以降、超人気店舗であり続けるスパイスカレーの名店。一度食べると二度、三度と食べたくなる、忘れ得ぬ美味しさを求めて、全国から消費者が訪れる。カレーと魯肉飯を両方味わえる「ロカプレート」が定番メニューだが、その時々に繰り出される齋藤絵里シェフのセンスだからこそ成立するオリジナリティ溢れる「限定カレー」に注目するファンも多い。

［小売価格］

牛魯肉飯（ギュウルーローハン）：店内飲食877円／テイクアウト861円

肉だく牛魯肉飯：店内飲食987円／テイクアウト969円

（すべて税込）

［発売日］9月1日（月）

吉野家＝https://www.yoshinoya.com