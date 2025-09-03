ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「もっと美味しく」の一環として、アイビーカンパニーが運営する紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修する「ファミマル シャルドネ香るストレートティー」を、9月2日から全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。

「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、2021年5月の発売以降、本格的な味わいとスッキリとした飲み口で好評を得ている人気シリーズで、累計販売本数は3.2億本（7月末日時点）を突破している。

今回、今年2月の販売終了後、多くの消費者から復活を望む声が殺到した「シャルドネ香るストレートティー」がリニューアルして登場する。この商品は、2022年6月にシリーズ初の紅茶フレーバーとして登場し、シャルドネフレーバーという新奇性と無糖ながらも香り高いおいしさから、多くの消費者に飲用されたシリーズ代表格の商品となっている。新商品が発売のたびに消費者から「シャルドネ香るストレートティー」の再販を待ち望む声が寄せられていた。

今回のリニューアルでは、消費者から支持を得ているシャルドネの華やかな香りはそのままに、紅茶ユーザーが求めるすっきりとした飲みやすい味わいに改良した。華やかな香りと飲みやすさのバランスが優雅なひとときをもたらしてくれる。

今年8月、Afternoon Tea監修ペットボトル紅茶飲料の「ファミマル アールグレイティー」などで使用している茶葉の産地であるスリランカ大使館を訪問し、新商品を届けてきた。スリランカ産茶葉を使用した新商品の「ファミマル シャルドネ香るストレートティー」や「ファミマル アールグレイティー」をピヴィトゥル・ジャナック・クマーラシンハ大使閣下に試飲してもらい、「おいしい」と評価を得たという。

また、スリランカ大使館で行われるイベントにおいて、ファミマルのAfternoon Tea監修の紅茶のペットボトル飲料を振る舞ってもらっており、関係者の人々にも支持されている。

［小売価格］118円（税込）

［発売日］9月2日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp