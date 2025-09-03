今年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、9月5日から、リンツ史上最高級のご褒美ショコラドリンク「ドバイスタイルチョコレートドリンク」をショコラ ブティック＆カフェ全国30店舗、6000杯限定で発売する。

「ドバイスタイルチョコレートドリンク」は、リンツのドバイスタイルのチョコレートを贅沢にトッピングした、濃厚なピスタチオと滑らかでコクのあるチョコレートの味わいが特徴の“贅沢ショコラドリンク”。ドリンク部分には、リンツのホワイトチョコレートと相性の良いイタリア産ピスタチオペーストを使用し、食感のアクセントとしてピスタチオダイスを加えた。トップのクリームにも同じくイタリア産ピスタチオペーストと生クリームをブレンドし、濃厚な味わいに仕上げている。



「ドバイスタイルチョコレートドリンク」

カップの表面にはリンツのダークチョコレートをコーティングしており、冷えたパリパリのダークチョコレートを砕きながら飲む「クラッキング体験」を楽しめる。さらに、ドバイスタイルチョコレートの特徴でもある中東・地中海地域でつかわれる極細面のローストしたカダイフを混ぜることで、軽やかで香ばしい食感が加わる。

仕上げには金粉をトッピングし、見た目にも豪華な一杯に。リンツが贈る、最高級に贅沢なショコラドリンクをぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］1480円（税込）

［発売日］9月5日（金）

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp