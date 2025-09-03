小中学生がプロのスタッフと舞台に挑戦「こども演劇体験教室」小道具や台本作りにも取り組む《長崎》
夏休みの終わりに、小中学生がプロのスタッフと舞台に挑戦しました。
7日間の日程で、作品作りに臨んだ子どもたちの奮闘を取材しました。
先月30日、長崎市の「ベネックス長崎ブリックホール」で開かれた『こども演劇体験教室』。
台本作りや小道具の作成にも関わった子どもたちが、作品を舞台で披露しました。
（講師）
「あのタイミングで歩いて正解。照明待っていたら、音に間に合わなくなる。
タタタンッで狙った後は、この灯りのまま…じわっと戻って」
プロの舞台スタッフと一緒に細かい確認していたのは、長崎市が主催する こども演劇体験教室「えんげキッズ」に参加した小中学生たち。
演劇体験を通して、芸術・文化に触れてもらう取り組みで、今年で10年目を迎えます。
（参加児童）
「面白そうだなと思って参加しました。セリフを覚えたり、間を良い感じにしたりとか、ちょっと難しい」
子どもたちは3つのチームに分かれ、プロの講師と一緒に作品を作り上げます。
（講師 浅野 宇泰さん）
「演劇を楽しんでもらいたいというのが一番なので、長崎の文化活動や演劇の未来について、もっとより良くなってほしい」
7日間の日程で、台本作りから舞台で使用する小道具作成も、自分たちで行い、最終日の本番に挑みます。
（講師 浅野 宇泰さん）
「上達の伸びがすごく良いチーム。列がかぶっている子がいたので、離してセリフの時の顔が見えるようにもうちょっとしたい。
細かな動き、こういうところでは指さしたらどう？というところが調整できれば。
今は75…70％かな。本番までに90、100％までいきたい」
（参加児童）
「失敗しても良いからとにかく楽しみたい。(本番は)演技力です。表情や話し方(を見てほしい)」
（講師 浅野 宇泰さん）
「みんな仕上がってつくっているので、本番の成功を祈るばかり。正直ドキドキ」
演じるのは、スマートフォンを無くした子どもたちが幽霊に出会う物語。
練習では、緊張していた子どもたちがステージで堂々の演技を披露し、夏休みの思い出作りを楽しみました。