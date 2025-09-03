バレー男子日本代表・高橋藍選手、誕生日開催の試合に駆けつけた人気俳優との2ショットに反響 呼び方にも注目集まる
【モデルプレス＝2025/09/03】男子バレーボール日本代表の高橋藍選手（※「高」は正式には「はしごだか」）が9月2日、自身のInstagramを更新。人気俳優との親密ショットを公開した。
【写真】バレー高橋藍選手、イケメン俳優との親密2ショット
9月2日、「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」が開催されたのを受け、高橋選手は「ふみちゃん応援ありがとう！！またご飯いこー」と応援に駆けつけた俳優の高橋文哉との2ショットを投稿した。この日は4対0で勝ちを決め、また自身の誕生日でもあったことから「最高の誕生日です！」と喜びをあらわにしている。高橋選手は以前にも文哉と食事に行った際の2ショットをSNSにアップし、話題を集めていた。
文哉は7月15日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）でNHKで放送されたドキュメント番組「“変えてみせる 世界を、自分を” 〜バレーボール・高橋藍〜」（2025）のナレーションを担当した際に「その時に感銘を受けすぎて」思わず藍選手に「激熱」のメッセージを送り、そこから交流が始まったことを明かしている。
この投稿には「誕生日おめでとうございます！」「イケメン同士」「眼福」「素敵な友情」「バレーが繋いだご縁だね」「文哉くんも会場いたのびっくり」と言った声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆高橋藍選手、応援に駆けつけた高橋文哉と2ショット
◆高橋藍選手の投稿に反響
