せいせい、美バスト際立つポリス風コスプレ披露「かっこいい」「SEXY」
【モデルプレス＝2025/09/03】モデルの“せいせい”こと田向星華が3日、自身のInstagramを更新。ハロウィンシーズンに向けたポリス風コスプレ姿を公開した。
【写真】せいせい、美バスト際立つポリス風コスプレ姿
せいせいは「police。もう撮影はハロウィンシーズン」とコメントし、美しいバストが際立つポリス風コスチュームを着用したスタイリッシュな姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「かっこいい」「SEXY」「想像以上」「スタイル良い」「素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
