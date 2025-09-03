「今日好き」りんか、“超ミニスカ”から美脚披露 USJでのマリオコーデに反響殺到「理想のスタイル」「脚長い」
【モデルプレス＝2025/09/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが2日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのミニスカートのマリオコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」りんか、膝上10cm以上超ミニスカ姿
りんかは「＃ユニバ ＃マリオ ＃りんか」とハッシュタグでUSJ訪問を報告。赤いマリオ帽子に黒のミニスカート、ニーハイブーツを合わせたコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「理想のスタイル」「脚長い」「可愛すぎ」「似合ってる」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
