好きなタイプは気が強いコ！？【藤原大祐】の「プライベート＆恋のアレコレ」を深堀り♡

ときに俳優、ときにシンガーソングライターとして自分を表現している藤原大祐さんがRayに登場！今回は、そんな藤原さんに「プライベート＆恋のアレコレ」をインタビューしました。自分の推しポイントや、好きなコのタイプなどなど…藤原さんの意外な一面も見えるかも！？

藤原大祐の素顔が知りたい！ ときに俳優、ときにシンガーソングライターとして自分を表現している藤原大祐くんが美しいお顔で大好きな餃子やラーメンをパクリ……♡ どんなときも本気で、ちょっとだけ変わってる？そんな素顔をいただきました。 シャツ 15,400円／ユーズド（放課後の思い出）ネックレス 9,900円、ブレスレット 7,700円／ともにグラミー その他／スタイリスト私物

プライベートのアレコレ

Question 長所と短所を教えてください。 「長所は常に“本気と書いてマジ”なところ。 ただ、本気がゆえにこだわりすぎたり、ストイックになりすぎたりするときもあるので、短所と表裏一体かもしれないです」

Question 性格を動物にたとえると？ 「ライオン（笑）。一度狙った獲物は絶対に逃したくないって感じで走り続けるところとか、探究心が強いところはライオンっぽい気がします。 音楽も1回頭におりてきたら完成するまで寝ずに作り続けることもあるので！」

Question 好きな食べ物と苦手な食べ物は？ 「ダントツで餃子！お母さんの作る野菜たっぷりの餃子がいちばん好きです。 苦手な食べ物は、生のトマトです」

Question オフの日の過ごし方は？ 「役者のお仕事がない日は音楽を作っているのでインドアっぽくなりがちなんですけど、完全にオフの日なら絶対に外に出かけたいです！ ひとりでお散歩をしたり、友達を誘ってカメラを持って山に行ったり！太陽は浴びたい派です」

Question 藤原大祐の推しポイントはずばりどこ？ 「変わっているところ。自分のなかでは普通だと思っていたことが、まわりの人にとっては異端だったってことが結構多くて（笑）。 パッと見は気づかないと思うので、どんどん知っていってください！」

恋のアレコレ

Question 好きなコのタイプは？ 「気が強いコ！ あ、でも大前提に“やさしい”はあります（笑）」

Question 恋をすると……積極的？消極的？ 「ちゃんとしゃべりかけに行くので積極的かもしれないです。でも、もともといろんな人に話しかけるタイプなので、まわりにはバレにくいです」

Question 理想のデートは？ 「スーパーに一緒に行って、食材を買って、家で料理をするとか……。なんかよくないですか？（笑）」

Question 思わずキュンとする女のコの仕草は？ 「手紙の字がめっちゃキレイだったり、言葉遣いや仕草が丁寧なところを見るとドキッとします。 見た目とのギャップがあるとよりドキドキしますね！」

Question Ray読者にメッセージを♡ 「今日は撮影で大好きな餃子を食べさせていただいて、幸せな気持ちになりました！ 僕はLOVE餃子なんですけど、みなさんのLOVE PERSONになれるようにこれからも頑張りますので、応援よろしくお願いします！」

ドラマ『ちはやふる-めぐり-』で折江懸心役を熱演！ 日本テレビ系 毎週水曜22時〜放送中 2016年と2018年に3部作として実写映画化された、青春映画の金字塔『ちはやふる』から10年後の世界を描いたオリジナルストーリー。 競技かるたに青春をかける令和の高校生たちのアツい姿と豪華なキャスト陣から目が離せない♡ 藤原くんは、高校生ナンバーワンの実力を持ち、次期名人として注目されている折江懸心役を演じる。 PROFILE 藤原大祐 ふじわら・たいゆ●2003年10月5日生まれ、東京都出身。2019年に芸能活動を開始し、2020年ドラマデビュー。 2024年にはドラマ『柚木さんちの四兄弟。』で初主演を務める。俳優としての活躍の場を広げながら、シンガーソングライターとしても活動。 9月公開映画『俺ではない炎上』、10月公開映画『（LOVE SONG）』にも出演。 撮影／酒井優衣 スタイリング／深澤勇太 ヘア＆メイク／佐々木麻里子 取材・文／アンドウヨーコ 撮影協力／恵比寿 大龍軒

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海