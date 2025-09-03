３日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）では、代打ＭＣとしてタレント・磯山さやか（４１）が出演した。

今週はＭＣの神田愛花が夏休みを取得しており、１日は美容家のＩＫＫＯ、２日はインフルエンサー・なえなのが代打で登場。

この日はハライチの澤部佑から「神田さん夏休みということで、代打ＭＣとして野球大好き磯山さやかさんにお越し頂きました」と紹介され、「よかったです。今日で」と笑顔を見せた。

この日のゲストは「ハンカチ王子」こと元日本ハムの斎藤佑樹氏。斎藤氏と並んだ磯山は「この距離でみるのは初めてです」と至近距離での姿に興奮し、「すごい！ すご〜！」と連発していた。

磯山はさわやかなブルーの半袖シャツに、白のロングスカート衣装姿。ネット上では「磯山さやかだー！めんこい」「磯山さやかちゃんがめんこすぎる」「レギュラーにして欲しい」「魅力」「安定感ある」「磯山さやかさんがヤクルトファンなのなんかいい」「可愛すぎやろ笑」「いつまでも可愛らしいなぁ」「磯山さやかめっちゃかわいいんだけど」と絶賛していた。