

WANDS

今春開催された、WANDS第５期史上最大規模となる全国ホールツアーがBlu-ray化、11月19日に発売が決定した。

3月にリリースされた最新アルバムと同じ『TIME STEW』というツアータイトル通り、WANDS新旧の名曲・人気曲を溶け合わせたセットリストで、今のWANDSサウンドを圧倒的なクオリティーで示し、全9会場を熱狂の渦に巻き込んだ本ツアー。そのツアーから、5月30日に東京ガーデンシアターで行われたファイナル公演が全曲完全収録されて届けられる。

さらに特典映像として、大阪公演のアンコール日替わり曲「Burning

Free」、そして約40分におよぶ貴重なドキュメンタリー映像を収録。臨場感あふれるライブ写真を収めたフォトブックレットも封入される。■作品情報2025年11月19日発売Live Blu-ray『WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜』価格：7,000円＋税品番：GZXD-8005【収録曲】1.天使になんてなれなかった［WANDS第5期ver.］2.RAISE INSIGHT3.恋せよ乙女4.GET CHANCE GET GROW5.官能SADISTICに濡れて6.FLOWER［WANDS第5期ver.］7.We Will Never Give Up8.honey9.YURA YURA10.WONDER STORY11.Shooting star12.リフレイン13.アイリメンバーU14.メドレーもっと強く抱きしめたなら［WANDS第5期ver.］〜時の扉［WANDS第5期ver.］〜愛を語るより口づけをかわそう［WANDS第5期ver.］15.世界が終るまでは…［WANDS第5期ver.］16.大胆＜ENCORE＞EN1.真っ赤なLipEN2.世界中の誰よりきっと［WANDS第5期ver.］EN3.WE ALL NEED LOVE【特典映像】・Burning Free［from WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜 at OSAKA］・Documentary【封入特典】・ライブフォトブックレットhttps://wands-official.jp/news/20250903.html