市街地を軽快に走り回れる1.2Lターボ

スクエアなクロスオーバーへ一新した、4代目シトロエンC3。バッテリーEVのe-C3の兄弟といえ、エンジンは1.2L 3気筒ターボか、駆動用モーターが追加される1.2Lハイブリッドを選択できる。

【画像】SUV感増した4代目 シトロエンC3 サイズの近いコンパクトカーたち 電動版のe-C3も 全171枚

非ハイブリッドの1.2Lエンジンは100psを発揮し、発進はターボブーストで軽快。高回転域では若干息苦しさを伴うが、コンパクトカーの本拠地といえる、市街地を軽快に走り回れる。EVと違って、高速道路でも航続距離へ気を使う必要性は低い。



シトロエンC3 ピュアテック100（英国仕様）

トランスミッションは6速マニュアル。シフトレバーにはソリッド感があり、変速の楽しさを醸し出す。クラッチペダルの踏み心地も、適度な重さで好感触。速いとはいえないものの、普段使いで不満は抱きにくいはず。

シームレスな1.2Lハイブリッド 増す余裕

ハイブリッドは、1.2Lターボエンジンを、デュアルクラッチATへ内蔵される39psの駆動用モーターがアシスト。ステランティス・グループでは一般的なユニットで、CO2の排出量は非ハイブリッド版より1割ほど低いとか。

発進時のデフォルトはEVモードで、駆動用モーターがボディを引っ張る。低域からトルクが太く、速度が上昇するとシームレスに3気筒エンジンへバトンタッチ。0-100km/h加速は9.8秒と、このクラスでは平均的な鋭さ。高速道路での巡航に、余裕が出る。



パワートレインの洗練度は、クラスベストではないだろう。滑らかさや静かさは、ルノー・クリオ（ルーテシア）のハイブリッドに届いていない。C3でアクセルペダルを踏み込むと、明確にノイズが増す印象だった。

デュアルクラッチATは、MTほど運転の一体感を高めない。しかし、変速は素早い。

クラス最高水準の快適な乗り心地

C3の真骨頂といえるのが、快適な乗り心地。稀に強い突き上げはあるものの、クラス最高水準と表現しても過言ではない。「アドバンスド・コンフォート」油圧バンプストッパーを採用した、しなやかなサスペンションの効果だろう。

操縦性は、EV版のe-C3と明確に異なる。グリップ力が高く、ボディロールが少なく、ステアリングの細かな入力へ正確に反応する印象。1.2Lターボでは1151kg、ハイブリッドでも1416kgと、軽量な車重の恩恵に違いない。



ただし、ダイナミックな走りを披露するわけではない。ルーテシアの方が、機敏さは一枚上手。ステアリングはスロー側にあり、感触も薄い。それでも、市街地での取り回しは驚くほど良い。優しい乗り心地と相まって、味わいを気に入る人は多いはず。

燃費は、今回の実測で1.2Lターボは14.2km/Lと、平均的なもの。ハイブリッドでは16.7km/Lを得られた。後者の場合、一度の満タンで640kmほどを走れる計算になる。

候補へ積極的に加えたい小さなフランス車

コスパも重視したコンパクトカー選びをお考えなら、新しいC3は検討候補へ積極的に加えたい。走りの軽快さではルーテシアに及ばなくても、乗り心地の良さやクロスオーバーらしい見た目など、惹かれる強みは少なくない。

運転していて気持ち良く、充実装備で価値にも優れる。特にハイブリッドは、このクラスへ新たな一石を投じる魅力的な1台といえる。小さなフランス車は、やはり面白い。



◯：コストパフォーマンスの高さ 心地良い乗り心地 充実した装備

△：シトロエンとして見た目の個性はもう少し欲しいかも 濃くはない運転の一体感

シトロエンC3 ピュアテック100（英国仕様）のスペック

英国価格：1万7790ポンド（約352万円）

全長：4015mm

全幅：1755mm

全高：1577mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：10.6秒

燃費：17.8km/L

CO2排出量：126-127g/km

車両重量：1151kg

パワートレイン：直列3気筒1199cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：100ps/5500rpm

最大トルク：20.8kg-m/1750rpm

ギアボックス：6速マニュアル（前輪駆動）