一軒家の敷地内で“花火”、どこまでが許容範囲？煙と音の、ご近所マナー【ママリ】
20時から一軒家の敷地内で花火はアリ？
一軒家の敷地内で花火をするのはダメだと思いますか？？
自宅下の駐車場で20時頃～30分ほどなら遅すぎず大丈夫なのではと思ったのですが、旦那はダメじゃないと言います。
コの字で住宅が並んでいて住民以外は入って来ない静かな住宅街です。
私は小さい頃実家が同じような住宅街で周りもしていたし私達もしていたので大丈夫なものだと思っていたのですが、旦那はダメだと言うのでどうなんだろうと思い…
どう思いますか？😭😭
昔は夏になると、自宅の庭や敷地内で花火を楽しむ光景をよく見かけましたよね。しかし近年では、公園でも花火を禁止するところが増え、できる場所は年々少なくなっています。
そんな中、現在でも自宅で花火をしている家庭はどのくらいあるのでしょうか。
ママリに寄せられた回答
ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。
騒音とゴミに気を付ける
私はアリ派ですがナシ派もママリでは見かけますね…
騒音とゴミさえ気を付ければ敷地内ならいいと思いますよ。
「騒音やゴミに気をつけていれば、自宅で花火をしても構わない」と考える賛成派のママもいます。
一方で、「自宅や近所での花火は避けてほしい」といった反対意見も、一定存在するようです。
手持ち花火ならOK
手持ちならみんなしていますよ！
さすがに高く上がるものはやらないですが。
「打ち上げ花火はダメだけど、手持ち花火ならOK」というママの声もあります。確かに打ち上げは音も煙も大きく、どうしても近所迷惑になりやすいですよね。
その点、手持ち花火なら煙の少ないタイプも販売されており、周囲への影響も比較的少なく楽しめるかもしれません。
気持ち早めで19時半から開始する
気持ちの問題ですが、19時半から始めるといいですよ。うちはしています！
「花火をするなら気持ち早めに19時半から始める」というママの意見もありました。そうすれば20時ごろには終わるため、近隣住民の就寝時間を妨げる心配も少なそうですよね。
文句を言う人もいる
私は構いませんが、友達はめっちゃ文句いってました😅ご近所さん次第かな。
本人は花火に賛成でも、友人からは「迷惑だ」と文句を言われたというママの声もありました。やはり花火反対派の意見も根強くあるようです。
トラブルを避けるためにも、事前に近所へ相談しておくのも一つの方法かもしれませんね。
花火をする際は周囲への配慮を忘れずに
今でも自宅の敷地内で花火を楽しんでいる家庭は少なくないようです。ただ、昔に比べて家同士の距離が近くなった分、周囲への配慮を忘れないことが大切だと感じている人も多いようでした。
どうしても気になる場合は、あらかじめ隣近所に一声かけて了承を得ておくと安心です。そうすることで、後々のトラブルを防ぐことにもつながるでしょう。
