開発目標はクラス最高峰の価値

生産終了を迎えるモデルがある一方、旧ユーザーを奪おうとする新モデルもある。英国の場合、フォード・フィエスタが終売となったが、新しいルノー・クリオ（ルーテシア）やスズキ・スイフトが、その層を取り込みつつある。

【画像】SUV感増した4代目 シトロエンC3 サイズの近いコンパクトカーたち 電動版のe-C3も 全171枚

新しいシトロエンC3も、その1台に入るだろう。電気自動車のe-C3から導入が始まった、コンパクトハッチバックのエンジン版だ。どちらも、ステランティス・グループが開発したスマートカー・プラットフォームをベースにしている。



シトロエンC3 ピュアテック100（英国仕様）

新しいC3が掲げる目標は、クラス最高峰の価値。実際、個性的な見た目で快適な移動を叶え、お手頃。英国では、ルーテシアより少ない予算で手にすることができる。

スマートカー・プラットフォームは、従来品より部品数が3割ほど少ない。生産の簡素化で、コストを抑えることに成功している。

SUV感が強められた四角いフォルム

先代のC3は丸みを帯びたフォルムだったが、4代目では四角く一新。背が高くなり、SUV感が強められた。しかし、ボディサイズはさほど違わない。全高は100mmほど高くなったものの、全長は4015mm、全幅は1755mmと、充分小柄だ。

スタイリングは、電気モーター版のe-C3とほぼ同じ。違いといえば、テールゲートに与えられるモデル名のバッジが異なることと、リアバンパーの下を覗き込むと、マフラーエンドが見えることくらい。



シトロエンC3 ピュアテック100（英国仕様）

全体的にシンプルな面構成で、ブランド特有の大胆さは薄いかもしれない。もう少しインパクトを求める人もいそうだが、広く受け入れられやすい姿だと思う。塗装色次第で、雰囲気は大きく変わる。

ハードボタン多数 見やすいメーター用モニター

インテリアも、基本的にはe-C3と同じ。ダッシュボード中央に据えられた10.25インチのタッチモニターは、カーナビやラジオ、スマートフォンとの連携などへ機能が絞られ、操作性は良好。基本的な機能しかない、ともいえるが。

エアコンには、実際に押せるハードスイッチが用意されている。エントリーグレードではダイヤル式のマニュアルだが、試乗車のようにマックス・グレードでは、ボタン式のオートエアコンへアップグレードされる。



シトロエンC3 ピュアテック100（英国仕様）

メーター用モニターは、ダッシュボード奥の帯状の窪みにある。視線移動が少なく、航続距離や燃費なども確認でき、表示はクリア。プジョーのi-コクピット・レイアウトのように、ステアリングホイールのリムでモニターが隠れることもない。

疲れ知らずのシート ベースグレードも充実装備

試乗車には、アドバンスド・コンフォート・シートが組まれていた。背もたれのクッションが厚く、長時間でも疲れ知らず。筆者は、すっかり気に入ってしまった。前席だけでなく後席の空間にもゆとりがあり、大人でも快適に過ごせるはず。

ステアリングホイールは小径で長方形に近いが、扱いにくさは感じなかった。運転支援システムの切り替えは、スポーク右側のボタン1発で済む。内装の素材には、部分的にローコストを感じさせる部分もある。



シトロエンC3 ピュアテック100（英国仕様）

荷室容量は310L。立方体の形状で荷物を積みやすいものの、開口部と床面の境には大きな段差がある。後席の背もたれは60：40の分割で倒せ、長尺の荷物でも困らない。

装備は充実し、無線でのアップル・カープレイとアンドロイド・オートに、オートヘッドライト、パーキングセンサーなどが標準。上位グレードを選ぶと、ワイヤレス充電パッドにシートヒーター、バックカメラなどが追加される。

走りの印象とスペックは、4代目 シトロエンC3（2）にて。