ジェラードン『キングオブコント』準決勝辞退 アタック西本が肉離れ【報告全文】
コント日本一を決める『キングオブコント2025』の公式Xが、3日に更新。ジェラードンが、アタック西本のケガのため、準決勝出場を辞退することが発表された。
【写真あり】車いす姿が痛々しい…ジェラードン・アタック西本、まさかのケガ
Xでは「昨日ジェラードン アタック西本から怪我のため準決勝出場を辞退する申し出がありました。つきましては、準々決勝次点のスクールゾーンが繰り上げ合格、準決勝に出場することと致します」と伝えられた。
アタック西本は2日、自身のXを更新。写真を添えて「すいませんネタ中に肉離れを起こしてしまいました。迷惑かけます！」と伝えていた。
ジェラードンは、2008年10月にNSC東京12期の同期であるアタック西本、かみちぃ、海野裕二で結成。21年12月、海野が体調不良のため一時休養すると吉本興業公式サイトで発表。22年7月に復帰を果たしたが、3日後に再び休養に。今年1月に3年ぶりの復帰を果たすも2月に海野の脱退を発表していた。
■報告全文
【キングオブコント2025準決勝 出場辞退及び繰り上げ合格のお知らせ】
昨日ジェラードン アタック西本から怪我のため準決勝出場を辞退する申し出がありました。
つきましては、準々決勝次点のスクールゾーンが繰り上げ合格、準決勝に出場することと致します。
■準決勝進出（35組）
相性はいいよね／青色1号／イノシカチョウ／うるとらブギーズ／えびしゃ／おおぞらモード／オニイチャン／蛙亭／かが屋／元祖いちごちゃん／喫茶ムーン／ぎょねこ／コットン／ザ・プラン9／ザ・マミィ／さんぽ／しずる／シティホテル3号室／スクールゾーン／セルライトスパ／そいつどいつ／ダブルアート／男性ブランコ／トゥリオ／トム・ブラウン／ななまがり／破壊ありがとう／ファイヤーサンダー／ベルナルド／マイスイートメモリーズ／モンスターエンジン／や団／リバーマン／レインボー／ロングコートダディ
