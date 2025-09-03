Ê¡»³²í¼£¡¢¿·½É¤Î³¹¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¾åµþ»þ¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë¡¡¡È¥×¥Á¡É¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â²ÚÎï¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê9·î12Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¾åµþ¤·¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ª¹õ¤ÈÀÖ¤Î²ÚÎï¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¡»³²í¼£¡õÍÂ¼²Í½ã
¡¡¸ø³«¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢Ê¡»³¤Ï¶¦±é¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤È¤È¤â¤Ë¿·½É¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ëÀ¾Éð¿·½É¤Ú¤Ú¹¾ìÁ°¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£ÆÍÁ³¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È´ÑÍ÷µÒ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤âÂ¤ò»ß¤á¤¿¡£Ê¡»³¤Ï¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤È´°À®¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÍÂ¼¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·½É¤Î³¹¤ò¸«²¼¤í¤»¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢²¿¤ä¤é´¶³´¿¼¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Ê¡»³¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ë18ºÐ¤Îº¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¹ß¤ê¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÅì¸ý¤Ç¡×¤È¼ã¤Æü¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ë¤³¤³¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¡¢À¾Éð¿·½É±Ø¤«¤éÇÒÅç±Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»³¤ÎÌòÊÁ¤¬¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²ñ¾ì¶á¤¯¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Âç»Å³Ý¤±¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤ÊÉôÊ¬¤Ç²èÌÌ¤¬Íð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤¬¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡£Á´Éô»Å¹þ¤ßÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤ê´é¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤âºÐ¤À¤«¤é¡¢¼«Î§¿À·Ð¤È¤«Íð¤ì¤Þ¤¹¡×¤È²ÚÎï¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÌî·½¸ã»á¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ê¡»³±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀÈøÉð»Ë¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤âÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶â¤Ë¥·¥Ó¥¢¤ÇÂ©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦Ä¶¸ÄÀÇÉ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Éã¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉð»Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Éð»Ë¤ÎÌÅ¡¦¿ÀÈø¿¿À¤Ìò¤òÍÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
