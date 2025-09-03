お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長（31）が2日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。自身の写真集について語る場面があった。

スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政が「アンゴラ村長は、最近写真集を出して話題になって…」と切り出した。アンゴラ村長は「今年出した2冊目は紙のものです」と紹介すると、ニューヨーク・嶋佐和也は「2冊も出したんだ！？すごいね！」と驚きの表情を見せた。

初めての写真集として昨年「151センチ、48キロ」というタイトルで、デジタル版のみで発売されていた。今年7月16日に2冊目そして初の紙写真集の「標準体型」という写真集を発売した。

「デジタルの写真集は2000冊売れればヒットって言われてるんですけど、1万6000冊売れました」と報告すると、スタジオから称賛の声が上がった。

さらに「標準体型のグラビアがあんまりなかったみたいなので、ちょっと買ってみようとなったんだと思います」と需要があったことを説明した。

すると、屋敷は「俺らが1番見てる女の子の体やで！」と興奮気味にコメントを残すと、アンゴラ村長は大きく笑ってこの話題を締めた。