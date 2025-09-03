◇大学ゴルフ スポニチ共催第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA第1日（2025年9月3日 静岡県 グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）

女子の倉持凪（日大2年）が7バーディー、1ボギーの6アンダー65をマークし、男女ミックスで順位が決まる個人戦で首位タイで発進した。

倉持はショットを武器にバーディーを量産した。インから出て16番と18番で30センチにぴたり。後半も1番と3番で1メートルにつけるなど7バーディー、1ボギーで自己ベストの65。首位発進に「あまり実感がわかないけど、ショットが凄く良かった」と声を弾ませた。

茨城県出身。小学生時代には中嶋常幸が主宰する「トミーアカデミー」で腕を磨き、新潟・開志国際を経て日大に進んだ。昨年の全国女子大学対抗戦では母校を優勝に導く活躍でMVPを獲得。前週の日本女子学生でも7位と健闘した。

1メートル49、49キロと小柄で平均飛距離は220〜230ヤードだが「飛ばないけど曲がらない」と正確性には絶対的な自信を持つ。この日はフェアウエーを外したのも、パーオンを逃したのも1度だけだった。

1メートル50の山下美夢有、西村優菜、1メートル53の青木瀬令奈が憧れの選手。国内ツアーや米ツアーで活躍する姿に「ちっちゃくてもできるんだ。私もできるかな」と勇気をもらっている。

1年前はフォアキャディーなど運営スタッフとして大会にかかわった。優勝のチャンスをつかんで「タイトルはちょっと欲しいですね。でも明日も初日みたいな気持ちでラウンドしたい」と意気込んでいる。