きょうも厳しい残暑となりましたが、午後からは関東で「ゲリラ雷雨」が発生し、「記録的短時間大雨情報」が相次いで発表されました。関東地方の1都5県ではきょうの午後9時ごろまで線状降水帯が発生するおそれがあり、注意が必要です。

カメラマン

「雷とともに大粒の雨が降り始めました」

午後4時半ごろに栃木県上三川町で発生したゲリラ雷雨の映像です。叩きつけるような雨のなか、車が水しぶきを上げて走っていきます。近くの用水路は処理能力を超えたのか、水があふれていました。

記者

「道路が冠水してしまっていて、車がゆっくり走行しています」

午後5時すぎの栃木県真岡市の様子です。川のようになった道路に次々と車が進入していきます。

栃木県と茨城県では「記録的短時間大雨情報」が相次いで発表されました。午後6時までの1時間で、小山市付近ではおよそ110ミリ、結城市付近ではおよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられています。

気象庁は茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京地方できょうの午後9時ごろまで線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあるとしています。気象情報をこまめに確認するようにしてください。