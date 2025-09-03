【クリスティーナ】伊勢丹新宿店で限定ポップアップ開催♡秋の肌体験

イスラエル発のスキンケアブランド「クリスティーナ」が、2025年9月17日～23日まで伊勢丹新宿店にてPOP UP SHOPを開催。プロフェッショナルシリーズやラインリペアシリーズをカウンセリングの上で体験できるほか、新シリーズ「NUANCE」も初展開。人気アイテムの限定セットは9,410円～19,360円（税込）で、秋の肌をやさしく包む贅沢なスキンケアをいち早く試せる7日間です。

伊勢丹限定セットでプロのケアを体感

毛穴撃退ピーリングセット

内容：BIOPHYTO ハーバルコンプレックス (75ml)/BIOPHYTO セブアジャスターマスク (75ml)/LINE REPAIR GLOW テラスキンミニサイズ (10ml)/クリスティーナブラシ (1本)

ツヤ肌美白ピーリングセット

内容：ILLUSTRIOUS ピーリング(50ml)/ILLUSTRIOUS イラストリアスマスク (75ml)

ピーリングボディケアセット

内容：RODE DE MER ピーリングソープ (30g)/MUSE エンチャンティングボディクリーム (300ml)

POP UPでは、毛穴撃退ピーリングセット（19,360円税込）、ツヤ肌美白ピーリングセット（18,810円税込）、ピーリングボディケアセット（9,410円税込）などをご用意。

BIOPHYTOやILLUSTRIOUSなどのシリーズを肌に合わせて試すことができ、クリスティーナブラシやミニサイズのテラスキンもセットに含まれ、贅沢なスキンケア体験が叶います。

キールズから新登場！保湿力が抜群の”モイストクレンザー”洗顔♡

豪華な購入特典♡

LINE REPAIR NUTRIENT スーパーフードアクアミスト

内容：100ml

内容：LINE REPAIR NUTRIENT ピュアナチュラルクレンザー (60ml)/LINE REPAIR NUTRIENTバイオシールドセラム (10ml)/LINE REPAIR NUTRIENT ナイアシンアミド ナイトクリーム (20ml)/LINE REPAIR NUTRIENT バクチオールデイクリームSPF15 (20ml)

POP UP SHOP期間中、27,500円以上（税込）ご購入で「LINE REPAIR NUTRIENT スーパーフードアクアミスト 100ml」、37,500円以上（税込）ご購入で複数の限定サンプルをプレゼント。

クリスティーナをぜひ、使ってみて♡

POP UP SHOP期間中、税込27,500円以上のご購入で「LINE REPAIR NUTRIENT スーパーフードアクアミスト（100ml）」、37,500円以上では複数の限定サンプルをプレゼント。

クリスティーナの人気シリーズをまとめて試せるチャンスです♡秋の肌ケアを贅沢に体感しながら、伊勢丹新宿店本館1階で特別なスキンケア体験を楽しんでください。