佐藤健（36）が韓国でのファンミーティングを予告した。韓国のエンターテインメント会社タキエルは2日、公式SNSで佐藤の映像メッセージをサプライズ公開した。映像で佐藤はまず「アンニョンハセヨ（こんにちは）」と韓国語であいさつした後「韓国には何度も訪れさせていただいているんですけど、今回、KBSアリーナにて僕自身初めてのファンミーティングを開催させていただきます」と告知した。

また「それまでの間はぜひ、Netflix（ネットフリックス）で配信中の『グラスハート』を観て待っててください。それでは11月8日、KBSアリーナにてお待ちしております。会場ですてきな時間を一緒に過ごしましょう。佐藤でした」とメッセージを送った。

佐藤の韓国初単独ファンミーティングは、11月8日、ソウル市内のKBSアリーナで開催される。チケットの予約は8日午後8時からチケットリンクを通じて行われ、日本を含む海外在住のファンは、チケットリンクグローバルページを利用して予約できる。

韓国メディアのファイナンシャルニュースは3日「今回のファンミーティングは『グラスハート』の劇中バンド『TENBLANK』のメンバーとして行うソロアジアツアーの一環として用意された。公演当日、佐藤は『TENBLANK』メンバーに変身し、ライブ舞台を披露する予定だ。また、ファンと直接コミュニケーションするコーナーを設け、忘れられない思い出をプレゼントする計画だ」と伝えた。

佐藤は12月6日、台湾高雄ナショナルスタジアムで開かれる「10周年アジアアーティストアワード 2025」にも出演を予定している。