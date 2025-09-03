金価格が1グラム1万8000円を“初”突破…“母親の遺品”持ち込みを買取り専門店が査定　“守りの資産”存在感さらに高まる余地

小売価格が1日、初めて1グラムあたり1万8000円を突破し、3日午前9時半の発表では1万8691円と最高値の更新を続けている。イット！は東京・新宿にある“買い取り専門店”を取材した。

3日連続で最高値を更新

金の販売価格が初めて1万8000円を突破し、3日連続で最高値を更新した。

イット！が取材したのは、東京・新宿にある買い取り専門店「おたからや新宿本店」。

光り輝く6点の指輪を持ち込んだ女性は、母親の遺品整理のため、買い取り依頼に訪れていた。

買い取り依頼の女性：

母が1月に亡くなったので、そのあとにもらった。

おたからや新宿本店・蒔田有翔店長：

きょうも金製品あれば、かなりいい金額がつくと思うんですけど、いま金の値1gいくらか知ってますか？

買い取り依頼の女性：

わからないです。

おたからや新宿本店・蒔田有翔店長：

いま純金とかだと、1万8000円を突破した。

国内の金の販売価格の代表的な指標となる田中貴金属工業の小売価格が1日、初めて1グラムあたり1万8000円を突破。さらに3日午前9時半の発表では1万8691円と、最高値の更新を続けている。

指輪の買い取り依頼に訪れた女性の希望額は…。

買い取り依頼の女性：

私、まだ調べていないので。持ってきちゃっただけで、全然、聞いてみないと…。

おたからや新宿本店・蒔田有翔店長：

トータルで、それこそ50万円ぐらいについてくれたらなと。

買い取り依頼の女性：

そうですね、50万円ついてほしい。

指輪6点の査定額は？

トータル希望額は50万円。

どの指輪に金が使われているかわからないというが、指輪6点の査定額はいくらだったのか。

おたからや新宿本店・蒔田有翔店長：

お客さんの目標で50万円以上というところだったと思うんですけども、実際いまトータルでまとめて70万円を超えて、73万円でお値段付けさせていただいておりますので。

なんと女性の希望額を大幅に超える、73万円の値がついた。

買い取り依頼の女性：

とてもよかったです。期待より多く出ました。

1つだけかなと思ってたんですけど、2つも金でしたね。

1つは母の思い出として残すということで、指輪5点・58万円での買い取りとなった。

おたからや新宿本店・蒔田有翔店長：

2〜3割は来店増えているかなという金の持ち込みなんですけど、売りづらいとか、どこに持っていったらいいかわからない金歯とかも金製品。

そういったところまで、うちは金のレート、グラム×相場だったりとかで買えるようにさせていただいております。

フジテレビの智田裕一解説副委員長は「トランプ政権の政策の影響でアメリカ経済の先行きが見通せないなか、“守りの資産”としての金の存在感が高まる余地はまだあるのではとの見方が出ている」と話している。

（「イット！」9月3日放送より）