¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¢¼Â¼Ì±Ç²è£¸Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é·è¤á¤¿ÍýÍ³¡¡¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄµÓËÜ¤¬¡ÖÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬¼«¤éµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿NHK¥É¥é¥Þ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿´ÆÆÄºî¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¡Ê26Æü¸ø³«¡ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤ÆÃÊÌ¾å±Ç¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¿¼ÄÅ¤Ï¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤È¶¦±é¤·¤¿21Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤ÎºÝ¤Ë±Ç²è¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿µÓËÜ¤¬°ìÆÉ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡ÖÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ç½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿¼ÄÅ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï17Ç¯¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊÌð¸ý»ËÌ÷´ÆÆÄ¡Ë°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÅÐÃÅ¤â¡¢22Ç¯11·î¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä°ÊÍè¡¢2Ç¯10¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡×¤Ï¡¢NHK¤Ç21¡¢22Ç¯¤È2¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê35¡Ë±é¤¸¤ë¶¹´Ö¸©·Ù´Õ¼±²Ý·Ù»¡¸¤·¸¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¡¼ÀÄÍÕ°ìÊ¿¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÁêËÀ¤Î·Ù»¡¸¤¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬¼ò¤È¤¿¤Ð¤³¤È½÷¹¥¤¤ÎÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¸¤¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀßÄê¤È¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ò¥ª¥À¥®¥ê¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¿¼ÄÅ¤Ïº£ºî¤Ç¡¢°ìÊ¿¤ä´Õ¼±²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ëÎÙ¤ÎÇ¡·î¸©¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥ó¥É¥é¡¼±©°áÌïÀ¸¤ò±é¤¸¤¿¡£
¿¼ÄÅ¤Ï¡¢½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖºÇ½é¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¡Ø±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¿¤Ã¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¶áÇ¯¡¢¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë´ñÁÛÅ·³°¤µ¤Ç¡¢1ÅÙ¡¢ÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÀµÄ¾¡¢¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡£½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¶¯¤¯°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
»£±Æ¤Ïº£Ç¯3¡Á6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿¼ÄÅ¤È½é¶¦±é¤·¤¿ÃÓ¾¾¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¤â¤¦¡Ä´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¸°Õµ¤¡¢¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡Ä¿À¡¹¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤Î±ü¤Ë¡¢À¸³è¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¡Ä¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤ò¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¥×¥í°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÄÌ²á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¿ôÆü¡¢¤´°ì½ï¤·¤¿¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ë¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¿ÆÀÚ¤Ç¡×¤È¿¼ÄÅ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¿¼ÄÅ¤Ï¡¢ÃÓ¾¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤ò¤È¤¤á¤¯Êý¡£¤Þ¤Ð¤æ¤¯Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤´¼«¿È¤¸¤ã¤Ê¤¯ºîÉÊ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ò¥·¥Ò¥·¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤È°Â¿´¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌÌÇò¤¯¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÐÍ¥¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
ÃÓ¾¾¤Ï¡Ö¡Ê¿¼ÄÅ¤È¥ª¥À¥®¥ê¤Ë¶´¤Þ¤ì¡Ë¥«¥à¥«¥à¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤È¾È¤ì¤¿¡£¥ª¥À¥®¥ê¤â¡Ö¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¡¡¤¢¤ëÆü¡¢°ìÊ¿¤ä´Õ¼±²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¤ËÎÙ¤ÎÇ¡·î¸©¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥ó¥É¥é¡¼±©°áÌïÀ¸¡Ê¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ìÊ¿¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ËÁÜºº¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¤¬³¤¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡¢¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¤Î¥ê¥ä¥«¡¼¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤ÊÕ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë°ìÊ¿¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ë±©°á¤¬¸þ¤«¤¦¡£