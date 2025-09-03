【ムリ！義母に援助1万円】義姉も同じ価値観だし「伝わらないよね〜」諦め＜第10話＞#4コマ母道場
もし「義母に毎月1万円の援助」を要求されたらどう感じますか？ 「払いたくない！」「1万円くらいなら助けてあげたい」……いろいろな意見があると思いますが、結局のところ答えは「義実家との関係」に集約されるのかもしれません。今回は余裕のない家計のなか、義姉からこの要求をされてしまったママが主人公です。
第10話 冷たい人間
【編集部コメント】
退院した日の一件……義姉も義両親と一緒にいたのですね！ なぜ誰もカオリさんの苦しさに気付いてあげられなかったのかと思いますが、ひとまずお疲れ様でした。無事1万円を援助せずに済んでよかったですね。かえって「今後の付き合いを考える」と言ってもらえたことで、これからはお祝いの気遣いもしなくてよくなり、曖昧だった関係を堂々と疎遠にでき、結果オーライです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第10話 冷たい人間
【編集部コメント】
退院した日の一件……義姉も義両親と一緒にいたのですね！ なぜ誰もカオリさんの苦しさに気付いてあげられなかったのかと思いますが、ひとまずお疲れ様でした。無事1万円を援助せずに済んでよかったですね。かえって「今後の付き合いを考える」と言ってもらえたことで、これからはお祝いの気遣いもしなくてよくなり、曖昧だった関係を堂々と疎遠にでき、結果オーライです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび