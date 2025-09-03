前橋地方気象台は、群馬県内では３日夜のはじめごろにかけて線状降水帯が発生する恐れがあるとして警戒を呼びかけています。

前橋地方気象台は、３日夜のはじめごろにかけて県内で線状降水帯が発生し災害の危険度が急激に高まる恐れがあると発表しました。夜遅くにかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水河川の増水に注意・警戒するほか、竜巻などの激しい突風、ひょうに注意するよう呼びかけています。

１時間に予想される雨の量は、多いところで南部・北部ともに６０ミリ。４日の午後６時までの２４時間に予想される雨の量は、多いところで南部・北部ともに１２０ミリとなっています。

雨雲が予想以上に発達した場合や線状降水帯が発生した場合には局地的に雨の量が増え、警報級の大雨となる恐れがあります。今後の情報に十分注意してください。

一方、県内は、３日も日中は高気圧に覆われ、各地で気温が上がりました。最高気温は、桐生で３７．５℃、館林と前橋で３６．７℃、伊勢崎で３６．６℃を観測するなど県内５地点で３５℃以上の猛暑日となりました。

県によりますと、午後３時の時点で熱中症の疑いで６人が救急搬送され、このうち高齢者１人が重症ということです。