バドミントンの世界選手権で日本勢初となる3度目の優勝を果たした山口茜選手が、所属先の再春館製薬所で感謝と喜びを伝えました。





社員約200人を前に世界選手権の優勝を報告した山口茜選手。



■山口茜選手

「久しぶりに優勝という結果を報告することができてすごく嬉しく思います」



指導してきた監督も、3度目の優勝を高く評価しました。



■再春館製薬所バドミントン部・池田雄一監督

「この長年トップに居続けても変わらない。自分を進化するっていうところがなんか自分の中でもやっぱり感動する」





■山口茜選手

「人生で世界選手権を3回も優勝できるなんて思ったこともなかったのでなんか不思議な感覚です。改めてたくさん応援していただいてるっていうのを実感しましたし、すごく温かく出迎えてもらって嬉しい気持ちだったりすごくありがたいなっていう気持ちです」



山口選手は9月16日から行われる中国マスターズに出場予定です。





そして、この大会でペアを解消する志田千陽、松山奈未のシダマツペア。帰国後の会見で、11年間のペア生活を漢字1文字で聞かれると…。



■志田千陽選手

「『輝』という漢字です。苦労とか困難とかいっぱいあったかもしれない。それはすべて自分たちがコートの中で輝くためにあった。全部が充実していて青春だった」



■松山奈未選手

「シダマツはいつも笑顔がステキだねと言ってもらえることが多い。そのシダマツを最後に出せた。最後までキラキラ輝いていた」

