²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öa-nation2025¡×¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öa-nation2025¡×(8·î30Æü¡¢31Æü³«ºÅ)¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹²ñÄ¹¤Î¾¾±º¾¡¿Í¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÈÖ½ª¤ï¤ê¡¢²Æ¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿ÀïÍ§Ã£¤È¥Ó¥Ã¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¤Ê»Ñ¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡ª¥Þ¥µ @max_matsuura ¤ÎÎÙ¤ÇTRF¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÇúÍÙ¤ê&²Î¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤¿¤è (¤ï¤¿¤·¤À¤±¤¬½ª»Ï¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥µ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ê´¶¤¸¤ÇÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¿¾Ð)¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¾¾±º¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2¿Í¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¡¢¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥µ¤ÎÎÙ¤Î¤¢¤æ¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Þ¥µ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥çºÇ¹â¡¡ºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¤Î2¿Í¡×¡Ö¤¢¤æ¤È¥Þ¥µ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¢¤æ¤È¾¾±º²ñÄ¹¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£