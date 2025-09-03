広島電鉄の「駅前大橋ルート」は、開業してきょうで1か月です。利用客や周辺の店にどんな変化が出ているのか、取材しました。



■宮脇靖知リポート

「JR広島駅の改札からわずか78メートル。段差もなくフラットにスムーズに快適に移動できることによって利便性が向上しています」



広島駅2階に乗り入れる、路面電車のホーム。通勤客や観光客で賑わっていました。





■利用者「JR降りてすぐなのでだいぶ楽」「便利ですね」■利用者「（2階に）あがってくるのが1か月たっても感動する。バスを使うことが多かったが駅が出来てからはJR降りてすぐ乗れるので、こっち（電車）を使うことが多くなった」開業の効果は周辺の店にも広がっています。目の前を路面電車が走る「シェイクシャックミナモア広島店」では。■SHAKE SHACK エリアディレクター髙橋 俊介さん「お客様の通る量がかなり増えた客数は8月15％程度（増えた）シェイクシャックのブランドを 目にする機会が増えた印象」「広島の風情を感じるような電車を見られるので、カウンターで食事をする客も増えた」JR西日本によると、駅前大橋ルート開業の効果もあり、JR広島駅の利用客が2024年に比べて増えているといいます。■JR西日本 飯田稔督 広島支社長「（広島駅が）対前年で114％1日平均15万6000人のお客様にご利用いただいている誠にありがたく思っている」歴史的な1日となった、8月3日…■車掌「出発進行！」■長通麻弥・影リポ「午前6時1分、満員の乗客を乗せて広島駅からの一番電車が今出発しました。広島電鉄駅前大橋ルート、運行開始です」鉄道ファンや大勢の利用客が見守る中、全国で初めて、JRの駅ビル2階に路面電車が乗り入れました。一方、開業に伴い、廃止となった広島駅の電停は。■宮脇靖知リポート「今も工事が続くのは、建物がすっかりなくなってしまいました、路面電車の電停があった場所です」広島市によると、9月中には取り壊され、2029年春には車の降車スペースや駐車場として整備されます。さらに、的場町電停までのおよそ400メートルの線路は2026年度までに全て取り除かれます。また、荒神橋は片側2車線の道路に。猿猴橋付近は、線路のあった場所に車道ができ、両側に賑わいスペースなどが生まれる予定です。一方、廃止となった、「猿猴橋町電停」の近くにある店は…。■付近のお店「（人通りが）だいぶ減った電車が2階から乗れるようになって（人が）下に降りてこない」さみしい人通りが多い方がいい」松井市長は、開業による経済効果に期待を寄せます。■広島市 松井一実市長「東の都市の核と位置づけている駅周辺地区の新たな賑わいが確実に生まれている。東の核の賑わいをいかに西側に波及させるか、さらには広島広域都市圏全域に波及させるかが問題」駅ビルの乗り入れと、市内中心部まで4分短縮で大きく進化した「駅前大橋ルート」。賑わい創出に期待がかかります。【2025年9月3日放送】