3日の大分県内は厳しい暑さとなりました。

日田では2025年57日目の猛暑日を観測し、県内の猛暑日の年間最多記録に並びました。

日田市豆田町

◆TOS児玉直輝記者

「日田市の豆田町です。きょうは日差しが非常に強く肌が焼けるような暑さとなっていて立っているだけで汗が吹き出てくる」

9月になっても厳しい暑さが続く県内。日田市は最高気温が35.0℃で、2025年57日目の猛暑日となり、県内の猛暑日の年間最多記録に並びました。

◆訪れた人

「暑いですね～」

「9月に入ったのにめっちゃ暑く てきょう友達とご飯を食べに来たがこの暑さでびっくりしている」

「日田醤油」のソフトクリームを味わう人たち

こうした中、市内の観光スポット豆田町にある「日田醤油」では9月に入っても醤油ソフトが人気です。

特製の醤油が使われていて濃厚な甘さと醤油の香りが口いっぱいに広がります。1日100個以上売れることも多く3日も観光客が冷たいソフトクリームを味わっていました。

◆韓国人男性

「ほんとにマシッソヨ、おいしいですね」

◆韓国人女性

「おいしいね！」

◆日田醤油 井上豊子さん

「とても好評でたくさん召し上がってもらっている、暑い豆田の中を冷たいソフトクリームを食べて楽しんで欲しい」

気象台によりますと4日は台風の影響で県内各地は雨予報となっています。

暑さは一時的に和らぐ見通しですが5日以降は再び厳しい猛暑となる予想です。