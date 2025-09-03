¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¤Î¶Ã¤¤ÎÌò¤É¤³¤í¤òÀä»¿¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Ìò¡×¡¡¥Í¥¿¥Ð¥ìNG¤Ç´ÑµÒ¤Ë¤«¤ó¸ýÎá
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¡Ê9·î26Æü¸ø³«¡ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤ÆÃÊÌ¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê35¡Ë¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡£¶¹´Ö¸©·Ù¤Î´Õ¼±²Ý¤ËÂ°¤¹¤ë·Ù»¡´±¡¦ÀÄÍÕ°ìÊ¿¡ÊÃÓ¾¾¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¡È·Ù»¡¸¤¡É¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬¡¢¼¡¡¹¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊ¿¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼ò¤È±ìÁð¤È½÷¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢Ãå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬¡¢»þ¤Ë±Ô¤¤Æ¶»¡¤È¥á¥¿È¯¸À¤Ç»ö·ï²ò·è¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤ì¤ë¡Ê¡©¡ËÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¼ÄÅ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ê²á¤®¤ë¡¢Ä¶Í¥½¨¤Ê¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿¼ÄÅ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤¬ËÁÆ¬¤«¤é¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Ìò¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È±Ç²è´Û¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æµ¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥Ã¤È²æËý¤·¤ÆÏ³¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤ó¸ýÎá¤òÉß¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÓ¾¾¤â¡Ö¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¿¼ÄÅ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´üÂÔÃÍ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¥ª¥À¥®¥ê´ÆÆÄ¤¬OK¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿®¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
