眞鍋かをり、子どもの学校から“異例”のお知らせ 「ぶっちぎりで過去1番」の暑さのため「10月…？」
タレントの眞鍋かをり（45）が、3日放送のカンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演し、子どもの学校からあったという異例の「お知らせ」を明かした。
【写真】眞鍋かをり、猛暑の8月コーデ「見て少しでも涼んでいただけたら」
番組では、線状降水帯の豪雨や、台風、そして猛暑について取り上げ、大阪は史上最長43日連続で猛暑日となったことを伝えた。
眞鍋は「最近、毎週のようにどこかで線状降水帯がある気がするので、どこで起きてもおかしくないから、ちゃんとアプリで情報をとれるようにしておこうと思って入れています」と近況を語った。
暑さについて、片平敦気象予報士は「ぶっちぎりで過去1番」と表現。「昼間がマシになるのは、おそらく10月…」と解説し、スタジオ一同は「10月…？」と驚き。
すると、眞鍋は「子どもの学校からお知らせが来て、今年はプールを10月までやりますって」と言い、「気温としては泳げますもんね」と声が寄せられていた。
【写真】眞鍋かをり、猛暑の8月コーデ「見て少しでも涼んでいただけたら」
番組では、線状降水帯の豪雨や、台風、そして猛暑について取り上げ、大阪は史上最長43日連続で猛暑日となったことを伝えた。
眞鍋は「最近、毎週のようにどこかで線状降水帯がある気がするので、どこで起きてもおかしくないから、ちゃんとアプリで情報をとれるようにしておこうと思って入れています」と近況を語った。
暑さについて、片平敦気象予報士は「ぶっちぎりで過去1番」と表現。「昼間がマシになるのは、おそらく10月…」と解説し、スタジオ一同は「10月…？」と驚き。
すると、眞鍋は「子どもの学校からお知らせが来て、今年はプールを10月までやりますって」と言い、「気温としては泳げますもんね」と声が寄せられていた。