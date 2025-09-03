ME:I・TSUZUMI、久しぶりの円陣で緊張「新鮮な気持ちをもう1度味わえて楽しかった」 復帰のオフショット公開
11人組ガールズグループのME:Iが3日、都内で1ST ALBUM『WHO I AM』リリース記念SHOWCASEを開催した。
【写真】ついに！活動再開を発表したTSUZUMI
8月31日に行われた広島グリーンアリーナで初の全国アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』のファイナルで、昨年から活動休止していたTSUZUMIがサプライズで復帰した。この日も元気いっぱいの様子で「ただいま〜」と手を降るとYOU:ME（ファンネーム）が「おかえり〜」と声を返していた。
イベントでは、オフショットを交えながらツアーを振り返ることに。広島公演の円陣の写真を公開したTSUZUMIは「本当に久しぶりに円陣に参加した。『円陣だ…。緊張する…』と思ったら、みんなツアーをやってきて、いつもの感じでさっと集まってきて『ヤバい、ヤバい！集まってる！行かなきゃ！』ってなった。変なドキドキを感じた。いつもやっていたのに（笑）。新鮮な気持ちをもう1度味わえて楽しかった」と笑顔で振り返っていた。
本作は、ME:Iがこれまでの音楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、ME:Iというグループの方向性を示す唯一無二のアルバムとなっている。幅広いジャンルの楽曲をME:Iらしく表現し、ツアーを経て成長したパフォーマンスも注目ポイントとなっている。
この日は、対象オンラインショップの予約者から抽選で選ばれたファンを招待。アルバムタイトル曲の「THIS IS ME:I」、収録曲の「キラキラ」を披露した。イベントでは、『WHO I AM』がオリコンデイリーアルバムランキング1位の獲得を発表。YOU:MEは歓喜の声を上げていた。
【写真】ついに！活動再開を発表したTSUZUMI
8月31日に行われた広島グリーンアリーナで初の全国アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』のファイナルで、昨年から活動休止していたTSUZUMIがサプライズで復帰した。この日も元気いっぱいの様子で「ただいま〜」と手を降るとYOU:ME（ファンネーム）が「おかえり〜」と声を返していた。
本作は、ME:Iがこれまでの音楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、ME:Iというグループの方向性を示す唯一無二のアルバムとなっている。幅広いジャンルの楽曲をME:Iらしく表現し、ツアーを経て成長したパフォーマンスも注目ポイントとなっている。
この日は、対象オンラインショップの予約者から抽選で選ばれたファンを招待。アルバムタイトル曲の「THIS IS ME:I」、収録曲の「キラキラ」を披露した。イベントでは、『WHO I AM』がオリコンデイリーアルバムランキング1位の獲得を発表。YOU:MEは歓喜の声を上げていた。