◇大学ゴルフ スポニチ共催第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA第1日（2025年9月3日 静岡県 グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）

1メートル90の長身で飛距離340ヤードを誇る19歳のエイダガンブレイディー（アイルランド・メイヌース大2年）が8バーディー、2ボギーの6アンダー、65で回って首位に立った。

「ティーショットが良かった。フェアウエーをキープすることでスコアアップにつながった」と得意の1Wの精度に納得した。

アイルランド出身でメジャー3勝のパドレイグ・ハリントン（54）の父は、メイヌース大のゴルフプログラム創設に重要な役割を果たした。その関係でハリントンもしばしば同大を訪れている。今年の初めに訪れた際には、学生たちに「否定的感情を持たないように。どう転んでもいいと思うように」と解いた。

その言葉はブレイディーの胸に刻まれていた。「16番でボギーを叩いても崩れなかった。アドバイス通りにできた。あすもいいプレーができれば」と第2Rも平常心で臨む。