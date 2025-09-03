声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく１時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

8月30日はゲストにTVアニメで「工藤発」役を演じた杉田智和さんをお迎えして、『九龍ジェネリックロマンス』特集をお送りしました。

あらためてどんな作品か杉田さん、白石さんに教えてもらいました。「みんな大好きラブロマンス作品。謎が多くて、毎週考察しながら…あとは見てください（杉田）」「まさにミステリーとラブロマンスが魅力になっている作品。自分といつの間にか向き合える作品。“絶対の自分”ってなんだろう、分からないと演じられないなって思って向き合っていくうちに、作品の沼にどんどん、どんどんはまっていて。きっと見てくださるみなさまもどこかで感じられるんじゃないかなって（白石）」

白石さん曰く「アニメ、漫画、劇場版、それぞれオリジナルの展開をして、3つとも違う終わり方をするんです。アニメと実写映画で描ける長さ自体も違うし。アニメは全13話ですけど、2時間にギュっとラブとミステリー、いろんな要素を組み込みながらまとめなきゃいけないって、私、最初可能なのかなって思ったんですけど、見事にまとまっていて凄い！同じ作品として重要な部分はもちろん抑えつつも、全く違う角度からお話がまとまっていくので、入り口として実写映画をご覧頂くのはとてもいいんじゃないかな（白石）」

工藤発を演じるにあたって原作や作品とどう向き合ったのか、杉田さんに伺いました。「工藤はヒロインの鯨井令子にとってのやさしい先輩。あともう難しいこと考えない。やりにくさはどっちかなと思って。最初の姿勢として、結末とか全部知ってた方がいいのか、自分も知らなくて毎週キャラと同じように驚いた方がいいのか、だから漫画読まなくなった。PVのナレーションの話がきた時、近い未来、もしも『九龍ジェネリックロマンス』がアニメ化した場合、自分は工藤役どうしてもやりたいから、今のうちに情報をシャットアウトしようって。だから実写の映画もまだ見てなくて、どんな終わり方するか知らない。横山光輝先生の『マーズ』みたいな終わり方だったらどうしようとか思ったり（杉田）」

杉田さんの役への向き合い方を白石さんはどう受け止めていたのでしょうか？「この作品、難しいところもいっぱいありながらも、工藤という人物にどんどん引っ張ってもらって、演じながら助けられました。杉田さんの役作りが凄く面白くて、きょうも工藤のような格好をしてきてくださって。アニメ第1話の収録の時もこの格好でいらして。もう工藤さんとして現場に来てるんだなって。アフレコが始まる前日に“明日からよろしくな”って連絡くださって、私はここから鯨井令子、杉田さんは工藤さんっていうスイッチが入りました。（白石）」

杉田さんの役作り、アプローチは恰好だけじゃないんです！「普段タバコ吸わないのに、役作りのためにちょっと吸ってみたんですよね。実家で父親が吸ってたんで、タバコは残ってたから。ちょっと試してみようと思ったら、盛大にむせた（杉田）」

さらに作品のなかで重要なワードになってくるのがスイカ。何とスイカジュースを杉田さんが役作りの一環として自作していました。「去年、細谷佳正っていう心の綺麗な子が“杉田さんってスイカのイメージある”って言ってくれて。めっちゃでかいスイカもらって、どうしようかなと思ったけど、九龍でジュースが出てきたから、うちのミキサーで作ってみた。美味しかった。スイカ自体が凄く美味しかった。（杉田）」

今回は映画で鯨井令子役を演じている吉岡里帆さんからもコメントを頂きました。「撮影を終えてからアニメを見て、杉田さんと水上恒司さんが演じる工藤の解釈が完全一致していて驚いた。漫画から飛び出してきたような工藤だった。白石さん演じるレコぽんもチャーミングで大人っぽくてとても素敵。私もアニメに少しだけサクセス役で出演できてうれしかったです」

実は映画にも登場している杉田智和さん。『九龍ジェネリックロマンス』は杉田さんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「楔。楔は何かを叩き割るときに添えるものだったり、固定するのにも使う。そういう2つの意味を持ってて、どちらも大事だっていうのが自分の中に確かに息づいてる。だから楔です」