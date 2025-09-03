ボーイズグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）との婚約破棄騒動で話題となった、YouTuberでインフルエンサーのRちゃんこと大野茜里（29）。現在、再び男性問題で話題となっている。

騒動の発端となったのは、同じくYouTuberでインフルエンサーのみゆう（29）のYouTubeチャンネル、「みゆうちゃんねる」の動画にRちゃんが出演したときの発言。9月1日に公開された「彼氏とお別れしたRちゃんに会いにいってきました。」と題した動画で、Rちゃんは8月に破局した恋人とのエピソードを明かしたのだ。

話題の元恋人とは、6月にYouTuber・ヒカル（34）が自身のYouTubeチャンネルで主催した「彼氏オーディション」で、Rちゃんと結ばれた会社員男性のことだ。

みゆうとの動画の中で、Rちゃんは元カレと自宅に2人でいたところ、愛犬が元カレの上で脱糞してしまった際のエピソードを披露。Rちゃんは「うんこされるお前めっちゃキモい」と感じたと明かし、「私の愛犬がうんこを人の上でしたことなんて1回もないんですよ。なのに、うんこされるってなに？ うんこ以下ってことですよ」と元カレではなく、愛犬を庇うような発言をして、みゆうやスタッフを困惑させていた。

さらに、以前から家の中で裸で歩かれるのは嫌いと伝えていたにも関わらず、シャワーを浴びてきた元カレが下着のみを穿いた姿で出てきたとも告白。RちゃんがTシャツを置いておいたのにそれを着ず、その恰好のままぞんざいにソファに座ったことに怒りを感じたという。Rちゃんは「その瞬間になんかサッてなった」そうで、瞬間的に気持ちが冷めてしまったようだ。そしてその翌日、破局を迎えたのだという。

ネット上では、Rちゃんが明かしたエピソードに対し、

《物事の捉え方が自分本位過ぎて引く、、》

《まず自分が変わるまで誰ともお付き合いしない方がいいと思います》

《いい加減にしとかないと本当にみんな離れていくよ》

と、辛辣な声があがっている。

「Rちゃんが冷めた瞬間については共感が得られていませんでしたが、この男性と別れたことへの反対意見はほとんどありません。なぜなら、ヒカルさんのオーディションの最中に、男性は『Rちゃんのインフルエンス力が欲しい』といった主旨のメッセージを別の女性に送っていたことが判明しているためです。交際前から、視聴者や周囲からはこの男性との交際に反対する意見が多くありました」（芸能ライター）

実際にRちゃんは今回の動画の中でも、元カレがRちゃんと接点を持った時点でInstagramの認証バッジを付けたと告白。さらに、今後結婚するにあたってかかる費用を経費にするために、Rちゃんのサブチャンネルを元カレが買い取りたいと言い出したことに不信感を抱いたと明かしている。

今回明かしたエピソードに代表されるように独特の感性で人気を博しているRちゃんだが、ときには周囲の意見を聞き入れることも必要かもしれない。