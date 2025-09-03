電気グルーヴ・石野卓球「午前中から行って…」“意外すぎる趣味”にニューヨーク嶋佐＆見取り図リリーが驚き
TOKYO FMがお届けするワイド番組「喋るズ」（毎週月曜〜木曜20:00〜20:55）。水曜日はお笑いコンビ・見取り図のリリーと、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也がパーソナリティをつとめる「リリー・嶋佐のソプラノC」をオンエア。
8月27日（水）の放送は、ゲストにリリーと嶋佐の憧れの存在、電気グルーヴの石野卓球さんとピエール瀧さんが登場！ 卓球さんが夏にハマっていることなどについて伺いました。
◆リリー＆嶋佐も驚いた石野卓球の意外な趣味
リリー：卓球さんってやさしいんですね。
卓球：意外にやさしいんですよ。アナーキーなイメージが先行してる。本当にアナーキーなはのこっち（ピエール瀧）なのに（笑）。
瀧：そうなんですよね。ってっていうのもおかしいけど（笑）。
リリー：卓球さん、今日もまあまあ早めに入ってくれてましたもんね。ビックリしました。絶対ギリギリ来るやろなと思ってたから。
卓球：今日はね、昼間に海水浴に行ってて、早く来ないと家で寝ちゃいそうだったんで早く来た（笑）。
瀧：理由が小学生すぎるでしょ（笑）。
嶋佐：今日のお昼、海に行ってたんですか？
卓球：午前中から行って泳いできました。
嶋佐：海行った後にラジオ……若手芸人でもそんな働き方しないですよ（笑）。海はプライベート、普通に遊び？
卓球：そうです、そうです。
瀧：彼、この夏はもう10回ぐらい行ってんじゃないですか。
卓球：自由業の強みで（笑）。
リリー：海も好きなんですね。
卓球：大好き、大好き。
嶋佐：海でゆっくりしてるんっすか？ サーフィン？
卓球：全然そんなんじゃなくて、浮き輪でプカプカ浮いて、缶ビール飲んだり。
嶋佐：え〜!?
リリー：あ〜〜〜、でも最高やろ。
卓球：今年は特に行きましたね。
瀧：だから日焼けがすごいでしょ。
嶋佐：めちゃくちゃ焼けてますね。
番組では他にも、リリーが瀧さんとバッタリ出会ったときの“男前すぎるエピソード”を披露する場面もありました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250827200000
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：水曜喋るズ「リリー・嶋佐のソプラノC」
放送日時：毎週水曜 20:00〜20:55
パーソナリティ：見取り図・リリー、ニューヨーク・嶋佐和也
番組では他にも、リリーが瀧さんとバッタリ出会ったときの“男前すぎるエピソード”を披露する場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：水曜喋るズ「リリー・嶋佐のソプラノC」
放送日時：毎週水曜 20:00〜20:55
パーソナリティ：見取り図・リリー、ニューヨーク・嶋佐和也